Milatović: Pomirenje i sloga obilježiće naredne praznične dane

Podgorica, (MINA) – Pomirenje, poštovanje i sloga obilježiće naredne praznične dane i ponovo će postati temeljne vrijednosti crnogorskog društva, kazao je novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je svim vjernicima čestitao nastupajući Uskrs i poželio im da najveći hrišćanski praznik proslave u ljubavi i blagostanju.

“Vjerujem da će pomirenje, poštovanje i sloga obilježiti ne samo naredne blagdane, već i da će opet postati temeljne vrijednosti našeg društva”, rekao je Milatović na Tviteru /Twitter/.

