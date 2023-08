Milatović: Pomirena Crna Gora mora biti zajednički cilj

Podgorica, (MINA) – Pomirena i prosperitetna Crna Gora mora biti zajednički cilj, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na Tviteru /Twitter/ kazao da se u Crnoj Gori, u posljednjih nekoliko dana, svjedoči negativnim društvenim pojavama koje iziskuju efikasnu reakciju nadležnih institucija.

Milatović je rekao da osuđuje svaki akt kojim se izražava vjerska ili nacionalna netrpeljivost, atakuje na slobodu novinarske profesije ili podstiče bilo koji oblik agresije.

“Vrijeme je da izađemo iz busija i da se okupimo oko onoga što je zajednički imenitelj svih – ljubav prema Crnoj Gori. Tamo gdje su nas dijelili – pronađimo slogu. Pomirena i prosperitetna Crna Gora mora biti naš zajednički cijl”, naveo je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS