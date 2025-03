Milatović poklanja Milanoviću kopiju Njegoševog pisma banu Jelačiću

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručiće hrvatskom kolegi Zoranu Milanoviću uramljenu kopiju pisma koje je Petar II Petrović Njegoš 20. decembra 1848. godine poslao banu Josipu Jelačiću.

Njegoš je u pismu naveo da se svakom napretku bana Jelačića raduje kao sopstvenom.

“Jerbo je Tvoj napredak narodni, a to se zna i moj kako Tvojega sobrata. Svijetli Bane, trudno li je Tvoje sveto zvanije, no veličestveno i divno. Tebe je tajna sudbina na čelu Južnih Slavjanah postavila, Tebe sreća s divnima naprednostima vjenčaje, ali se vidi, sve tvoje izopačuju”, piše u pismu.

Njegoš je naveo da ga je veoma obradovalo posljednje Jelačićevo pismo od 7. oktobra.

“Želio sam, da mi je moguće bilo, poslati Vam u pomoć nekoliko Crnogoracah i gotovi su svagda na Tvoj glas a na korist opštu. Ništa me dosada na svijetu nije interesiralo toliko koliko Tvoj posao. Radi toga bi veliku zadužbinu učinio da me češće udostojiš Tvojim neocijenjenim pismom. Svako, malo i veliko, moli Ti Boga za zdravlje i za srećan uspjeh, a ja više od svakoga, koji s najvišim počitanijem ostajem”, piše u pismu.

Milanović će od danas do petka boraviti u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv Milatovića.

Iz kabineta Milatovića su kazali da je zvanična posjeta Milanovića Crnoj Gori prilika da se učvrste međudržavni odnosi u duhu prijateljstva, međusobnog poštovanja, saradnje i dobrosusjedstva.

„Posjeta je nastavak snažnih diplomatskih aktivnosti Milatovića, imajući u vidu da Hrvatska kao zemlja članica Evropske unije predstavlja važnog partnera u nastojanjima Crna Gora da do 2028. godine postane punopravna članica Unije“, navodi se u saopštenju.

Milatović će dočekati Milanovića u Vili Gorica, uz najviše državne i vojne počasti.

Kako je najavljeno, Milatović i Milanović će dati izjave za javnosti, a zatim posaditi drvo prijateljstva u dvorištu Vile Gorica.

„Na kraju dana, Milatović će prirediti svečanu večeru u čast predsjednika Hrvatske“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, drugog dana posjete, Milatović i Milanović održati sastanak sa Hrvatsko-crnogorskim poslovnim klubom, nakon čega će položiti vijenac na Spomenik Partizanu borcu na brdu Gorica.

„Milatović i Milanović će na Fakultetu političkih nauka održati predavanje za studente na temu „Proširenje Evropske unije kao geopolitički imperativ”“, dodaje se u saopštenju.

