Milatović: Podrška Hrvatske zatvaranju poglavlja 31 bila bi posebno značajna

Podgorica, (MINA) – Podrška Hrvatske Crnoj Gori zatvaranju poglavlja 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika bila bi posebno značajna u ovoj ključnoj fazi crnogorskog integracionog procesa, ocijenio je predsjednik Jakov Milatović.

On je rekao da je na marginama Samita u Ukrajini imao bilateralni sastanak sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

Milatović je na mreži X napisao da je sa Plenkovićem razgovarao o bilateralnim odnosima Crne Gore i Hrvatske, koje su ocijenili kao prijateljske, uprkos postojanju određenih otvorenih pitanja.

Milatović je istakao da je za Crnu Goru od izuzetne važnosti podrška Hrvatske crnogorskom putu u Evropsku uniju, posebno u kontekstu zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

“Naglasio sam da bi nam hrvatska podrška zatvaranju poglavlja 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika bila od posebnog značaja u ovoj ključnoj fazi našeg integracionog procesa”, kazao je Milatović.

