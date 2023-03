Milatović: Pobjeda koju su čekale generacije

Milatović je na konferenciji za medije naveo da je to pobjeda svih onih koji su u prethodnih 30 godina nosili baklju slobode u Crnoj Gori.

“Ovo je zajednička pobjeda onih koji su u prethodnih 30 godina bili diskriminisani, čija su djeca napustila Crnu Goru, koji nijesu imali pravdu, bili siromašni”, dodao je Milatović.

On je zahvalio svim listama koje su ga podržale kao predsjedničkog kandidata.

“Večeras smo napravili presudan korak ka 2. aprilu, kad ćemo ovu veliku pobjedu da zapečatimo”, saopštio je Milatović.

On je naveo da je ovo pobjeda cijele Crne Gore koju su čekale generacije.

“Kao što smo pobijedili Đukanovića u Podogorici prošle godine, tako ćemo ga poslati u političku penziju 2. aprila”, rekao je Milatović.

On je zavalio političkim partijama koje su, kako je rekao, u prethodnih 30 godina nosile baklju slobode u Crnoj Gori, medijima, intelektualcima i ljudima koji su željeli ljepšu i bogatiju Crnu Goru.

“Takvu Crnu Goru konačno ćemo dočekati, a 2. aprila zasigurno zapečatiti“, saopštio je Milatović.

