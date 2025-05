Milatović: Paštrovići primjer kako se čuvaju nasljeđe i zajedništvo

Podgorica, (MINA) – Paštrovići su primjer kako se snaga zajednice, mudrost nasljeđa i privrženost zavičaju prenose kroz generacije, kazao je predsjednik države Jakov Milatović tokom radne posjete Petrovcu.

Iz kabineta predsjednika su kazali da je Milatović sa mještanima Petrovca razgovarao o svakodnevnom životu, izazovima sa kojima se suočavaju, ali i o potencijalima koje to područje nudi.

Milatović je naglasio važnost očuvanja lokalne tradicije i zajedništva, ističući da su Paštrovići primjer kako se snaga zajednice, mudrost nasljeđa i privrženost zavičaju prenose kroz generacije.

Petrovac je, kako je rekao, mjesto u kojem se prožimaju prirodna ljepota i kulturna blaga, stvarajući autentičnu vezu sa prošlošću i otvorenost prema budućnosti.

Iz kabineta predsjednika su kazali da je Milatović posebnu pažnju posvetio temi održivog turizma, poručivši da samo turizam koji uvažava prirodu, kulturu i lokalne zajednice može donijeti dugoročan razvoj.

Takav pristup, kako je istakao, doprinosi kvalitetnijem životu građana i boljem vrednovanju bogate raznolikosti Crne Gore.

Milatović je posjetio Osnovnu školu „Mirko Srzentić“, gdje se u razgovoru sa direktoricom Ivanom Kurtović upoznao sa radom te obrazovne ustanove.

U susretu sa učenicima, koji su podijelili svoja razmišljanja o obrazovanju i budućem školovanju, Milatović je istakao važnost kontinuiranog ulaganja u znanje, kao temelja za sigurniju i napredniju budućnost, kako pojedinca, tako i društva u cjelini.

On je ukazao na to da je razvoj obrazovanja ključan za izgradnju otvorenog, pravednog i savremenog društva, u kojem su znanje, obrazovanje i rad temeljne vrijednosti.

U okviru posjete Petrovcu, Milatović je obišao manastir Praskvicu, svetinju iz XI vijeka, gdje je obišao bogatu manastirsku riznicu i razgovarao sa igumanom Dimitrijem Lakićem i nastojateljem Klimentom Boljevićem.

Milatović je istakao da je taj manastir kroz vjekove bio stjecište pisane riječi, umjetnosti i duhovnosti, te da predstavlja najvažniji vjerski i društveni centar svih paštrovskih plemena.

Posjeta Petrovcu, kako su kazali iz kabineta predsjednika, predstavlja podršku očuvanju značaja lokalnih zajednica, promociji obrazovanja, istorijskog pamćenja i kulturnog nasljeđa Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS