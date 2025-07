Milatović: Partnerstvo sa Francuskom strateško, principijelno i trajno

Podgorica, (MINA) – Francuska ostaje jedan od najpouzdanijih i najcijenjenijih saveznika koji podržava evropski san Crne Gore, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, navodeći da je partnerstvo dvije države strateško, principijelno i trajno.

Milatović je večeras prisustvovao svečanom prijemu, povodom obilježavanja Dan Bastilje — nacionalnog praznika Francuske.

On je kazao da 14. jul 1789. godine ne označava samo pad jedne tvrđave, već uzdizanje jedne ideje.

Kako je naveo, narod Crne Gore itekako razumije cijenu i obećanje slobode.

„Kroz istoriju smo istrajavali u borbi za očuvanje slobode i identiteta. Baš kao Francuska, naučili smo da se sloboda ne dobija — ona se uvijek stiče i čuva kroz hrabrost, zajedništvo i volju da se istraje u principima, naročito u teškim vremenima“, kazao je Milatović.

On je istakao da pravo značenje suverenosti nije samo pitanje granica, već pitanje vrijednosti.

„To je sloboda da sami biramo svoj put, očuvamo svoj identitet i sami oblikujemo svoju budućnosti, vođeni principom samoodređenja“, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, upravo to međusobno razumijevanje čini temelj partnerstva Crne Gore sa Francuskom.

„Partnerstva koje je strateško, principijelno i trajno“, dodao je Milatović.

On je rekao da je posebno ponosan što se ove godine obilježava važan jubilej — 145 godina diplomatskih odnosa između Crne Gore i Francuske.

Danas je, kako je naveo, to istorijsko partnerstvo snažnije i sadržajnije nego ikada prije.

Milatović je kazao da Francuska ostaje jedan od najpouzdanijih i najcjenjenijih saveznika koji podržava evropski san Crne Gore.

„Na tom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, oslanjamo se na podršku partnera – posebno Francuske, čije su liderstvo i vizija ključni za oblikovanje otporne i ujedinjene Evrope“, rekao je Milatović.

Kako je naveo, Francuska i Crna Gora zajedno rade na tome da članstvo Crne Gore u EU do 2028. godine postane stvarnost.

Milatović je kazao da odnos dvije države saveznice u okviru NATO-a ima još dublju dimenziju.

„U vremenu sve većih izazova, naše zajedništvo u odbrani demokratskog poretka i kolektivne bezbjednosti nikada nije bilo važnije“, rekao je Milatović.

Crna Gora, kako je kazao, visoko cijeni lidersku ulogu Francuske u očuvanju globalnog mira i međunarodnog poretka i snažno potvrđuje svoju posvećenost kao pouzdan i odgovoran saveznik.

Milatović je ocijenio da će snažno partnerstvo, sadržajan politički dijalog i diverzifikovana saradnja dvije države biti dodatno pojačani i učvršćeni prvom posjetom predsjednika Francuske Emanuela Makrona Crnoj Gori tokom naredne godine.

„Zato večeras, dok podižemo čašu u čast Francuske Republike, odajemo poštovanje ne samo slavnoj istoriji jedne velike nacije, već i snažnom prijateljstvu koje nas veže, te zajedničkoj budućnosti koju gradimo – na temeljima solidarnosti, mira i slobode“, poručio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS