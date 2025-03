Milatović organizuje panel diskusiju o otvorenim izbornim listama u četvrtak

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović organizovaće u četvrtak panel diskusiju o uvođenju otvorenih izbornih lista u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, tema panela biće “Otvorene izborne liste – Vratimo moć građanima”, sa posebnim osvrtom na pravnu i političku perspektivu uvođenja otvorenih izbornih lista u Crnoj Gori.

“Koje bi omogućile direktan uticaj i transparentnost pri izboru predstavnika, te pružile značajan doprinos jačanju demokratskih standarda”, dodaje se u saopštenju.

Kako je najavljeno, skup će otvoriti Milatović, nakon čega će uslijediti dvije panel diskusije – „Pravna i politička perspektiva“ i „Lekcije iz regiona“.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da će na prvom panelu govoriti dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić, docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, Zlatko Vujović, kopredsjedavajući Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu u Skupštini Crne Gore Vasilije Čarapić i članica tog odbora Ana Novaković Đurović.

Navodi se da će panelisti u drugoj diskusiji biti sutkinja Vrhovnog suda i bivša predsjednica Centralne izborne komisije Kosova, Valdete Daka, predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Irena Hadžiabdić, kao i vanredni profesor političkih nauka na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Dario Čepo.

Dodaje se da je planirano da se, kroz diskusiju i zaključke, predstave ključni izazovi i preporuke za dalji razvoj izborne reforme.

