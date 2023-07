Milatović organizovao prijem za najbolje učenike srednjih škola

Podgorica, (MINA) – Trud i posvećenost u oblasti obrazovanja ne smiju ostati neprimijećeni i neprepoznati od države, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopštili su da je Milatović organizovao u Vili Gorica prijem za istaknute učenike srednjih škola generacije 2022/2023.

„U obraćanju učenicima Milatović je najavio da će prijem postati tradicionalan, kao jasan znak da trud i posvećenost u oblasti obrazovanja ne smiju ostati neprimijećeni i neprepoznati od strane države“, navodi se u saopštenju.

On je učenicima poručio da ne čekaju da odrastu kako bi shvatili značaj trenutka u kojem se nalaze.

„Jer pred vama se pruža spektar mogućnosti da svojim talentima i kreativnošću zavrijedite mnogo veća priznanja od onog zbog kojeg ste sada ovdje“, naveo je Milatović.

On je, u obraćanju učenicima, kazao da uvijek budu svjesni vrijednosti koju daju Crnoj Gori i svijetu, svojom sposobnošću da naprave razliku i utiču na zajedničku budućnost.

„Iako mladi, ponosno zastupajte pozitivne vrijednosti iz tradicije naše zemlje i ne zaboravite da se zajedništvom, solidarnošću i povjerenjem postižu najprimjetniji rezultati”, poručio je Milatović.

On je istakao da će sa pozicije predsjednika apelovati na nadležne institucije i sve društvene aktere da stvaraju podsticaje za vrijedne, primjerne i predane pojedince i prepoznaju njihov potencijal, na taj način gradeći društvo Crne Gore na kvalitetnim temeljima.

“U vašim godinama kada ste u raskoraku između svijeta odraslih i djece, želim vam da ostanete znatiželjni, nepokolebljivi u svojim ambicijama, da težite izvrsnosti i ne dozvolite da vas išta skrene sa puta ostvarivanja snova“, naglasio je Milatović.

On je, u obraćanju učenicima, rekao da ne sumnja da će se u godinama koje dolaze dodatno usavršavati i raditi na samorazvoju.

„Kao i da ćemo se u još nekoj prilici susresti i slaviti vaše uspjehe. Ostanite najbolji i kao takvi budite privrženi Crnoj Gori, jer ste joj potrebni”, kazao je Milatović.

On je, kao poklon za ostvarene rezultate, uručio vaučere za tablet uređaje za 62 najuspješnija srednjoškolca.

Iz Službe za informisanje predsjednika naveli su da su uređaji donacija ICT Cortex- klastera za informacione tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj Crne Gore, njegovih članica Čikom, Sky Sat i Sky express, kao i Fondacije „Čini dobro“.

„Osim donacije u tabletima, svim đacima će biti omogućen pristup oko 30 Premium kurseva na platformi Cortex akademije kao i 50 best seller knjiga iz oblasti marketinga, dizajna, programiranja, projektnog menadžmenta i tehnologija“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS