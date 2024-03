Milatović: Optužbe koje ugrožavaju povjerenje u institucije ne smiju ostati nerazjašnjene

Podgorica, (MINA) – Teške međusobne optužbe na skupštinskom Odboru za bezbjednost i odbranu i u toku i nakon sjednice Vlade na kojoj je biran vršilac dužnosti direktora policije, otvorile su brojna pitanja na koja se mora dobiti adekvatan odgovor, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

On je istakao da tako krupne optužbe, koje ugrožavaju povjerenje građana u neke od najznačajnih institucija u zemlji, ne smiju ostati nerazjašnjene.

“U protivnom, legalizovaćemo dilentatizam i neozbiljnost kao dominantne karakteristike političkog djelovanja”, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

On je kazao da očekuje brze i jasne odgovore nadležnih organa na sva pravna i druga pitanja koja su otvorena u proteklom periodu, a tiču se dešavanja u bezbjednosnom sektoru.

Milatović je rekao da ne vjeruje da bilo koji građanin želi da živi u državi čiji se visoki funkcioneri međusobno optužuju za najteža krivična djela i da se to prihvata kao dio dnevne politike.

“Ne želim da sudim i presuđujem o prilično haotičnom ali i netransparentnom djelovanju pojedinih institucija, ali želim da apelujem na poštovanje Ustava i zakona”, naveo je Milatović.

On je podsjetio da je demokratsko sazrijevanje našeg društva u prethodnom periodu u više navrata dovođeno u pitanje pogrešnim procjenama i postupcima nekih od najvažnijih političkih aktera.

“Zato je potrebna dodatna odgovornost i ozbiljnost na političkoj sceni, ali i svijest o trenutku koji je po mnogo čemu važan za dalji demokratski razvoj i EU integracije Crne Gore”, poručio je Milatović.

