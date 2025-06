Milatović: Odnosi Crne Gore i UK rezultat viševjekovnog poštovanja

Podgorica, (MINA) – Prijateljski odnos Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva (UK) rezultat je viševjekovnog međusobnog poštovanja, kazao je predsjednik države Jakov Milatović, navodeći da je UK i u modernoj istoriji jedan od ključnih partnera Crne Gore.

Milatović je to kazao na svečanosti povodom zvaničnog rođendana Kralja Čarlsa Trećeg.

Milatović je rekao da je UK u modernoj istoriji bilo jedan od ključnih partnera Crne Gore, a naročito nakon obnove nezavisnosti države 2006. godine.

“Podrška demokratskoj tranziciji, jačanju vladavine prava, razvoju institucija i civilnog društva, ali i vanjskopolitičkim prioritetima naše zemlje – članstvu u NATO i Evropskoj uniji (EU) ostaje trajno upisana u istoriji naših odnosa”, rekao je Milatović.

Kako je naveo, odnos Crne Gore i UK nije slučajan, ni prolazan – on je rezultat iskrenog viševjekovnog međusobnog poštovanja.

“Neka nas nasljeđe tog prijateljstva obavezuje i inspiriše – da čuvamo mir, njegujemo razumijevanje i ostanemo dosljedni idealima slobode, dostojanstva i demokratije“, poručio je Milatović.

On je kazao da mu je zadovoljstvo da, u ime Crne Gore i njenih građana, poželi uspjeh i prosperitet britanskim prijateljima povodom proslave službenog rođendana Kralja Čarlsa III.

“Prijateljstvo između Crne Gore i UK je nadživjelo mnoge epohe i sačuvalo svoje plemenito lice kroz vjekove uzajamnog poštovanja i bogatih iskustava”, rekao je Milatović.

Kako je istakao, danas su odnosi Crne Gore i UK saveznički u okviru NATO saveza– utemeljeni u saradnji, solidarnosti i međusobnom razumijevanju.

On je rekao da su dvije zemlje zbližila čvrsta uvjerenja bazirana na slobodi, demokratiji, pravdi i ljudskom dostojanstvu.

„Još od Berlinskog kongresa, Crna Gora je u britanskim političkim i diplomatskim krugovima bila prepoznata kao zemlja koja je uspjela da sačuva svoju slobodu, čast i državnost”, rekao je Milatović.

On je istakao da tekovine tog kongresa i danas predstavljaju temelje modernog evropskog poretka, a u njima ime Crne Gore stoji uspravno i postojano.

“Našim političkim vezama prethodile su one kulturne, formirane kroz brojna svjedočanstva britanskih putopisaca o hrabrosti, snazi duha i jedinstvenom karakteru crnogorskog naroda”, kazao je Milatović.

On je kazao da danas, kada se govori o britanskoj kruni, ne može a da se ne istakne posebna uloga koju u prijateljstvu dvije države ima kralj Čarls III.

„Njegove dvije posjete Crnoj Gori, 1978. i 2016. godine tada kao princa od Velsa, predstavljaju snažne simbole poštovanja i uvažavanja naše zemlje”, rekao je Milatović.

Kako je dodao, te posjete, iako razdvojene decenijama, nose zajedničku poruku – poruku prijateljstva, iskrene podrške i duboke povezanosti naših naroda.

“Bila bi nam istinska čast da u bliskoj budućnosti Njegovo Veličanstvo i članovi uvažene kraljevske porodice opet budu naši gosti u Crnoj Gori“, rekao je Milatović.

