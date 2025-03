Milatović odlikovao NVU Žene Bara medaljom čovjekoljublja

Podgorica, (MINA) – Rad nevladinog udruženja (NVU) Žene Bara primjer je iskrenog saosjećanja i nesebične brige za druge, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je to udruženje odlikovao medaljom čovjekoljublja.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, posjetio NVU Žene Bara, gdje je sa predsjednicom Ljiljanom Vujović i rukovodstvom udruženja razgovarao o aktivnostima i značaju humanitarnog djelovanja koje kontinuirano sprovode.

„Prethodno, Milatović je udruženje Žene Bara odlikovao medaljom čovjekoljublja, koja se dodjeljuje za lično djelo pomoći bolesnim, ranjenim, prognanim ili izbjeglim licima, kao i svima kojima je pomoć neophodna, izvan i iznad zahtjeva dužnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je on izrazio duboko poštovanje i zahvalio članicama i članovima tog udruženja za nesebičan trud i humanost koju svakodnevno pokazuju.

„Dodao je da njihov rad, osim što je podrška onima kojima je najpotrebnija, služi kao primjer iskrenog saosjećanja i nesebične brige za druge“, kaže se u saopštenju.

Rad tog udruženja, kako je istakao Milatović, predstavlja sliku onoga što znači biti čovjek u punom smislu te riječi.

On je naglasio da su svaka akcija i trenutak pažnje onima u potrebi, koraci ka izgradnji društva u kojem se svi osjećaju sigurno i prihvaćeno.

Milatović je rekao da je obaveza države, nadležnog resornog ministarstva, da prepozna i institucionalno podrži to udruženje i ovakve aktivnosti, jer se samo zajedničkim naporima može graditi pravednije i prosperitetnije društvo.

„Zahvaljujući Milatoviću na odlikovanju, članice udruženja su navele da je njihova misija da izgrade obruč empatije oko Bara“, kaže se u saopštenju.

One su dodale da je medalja dar crnogorskoj ženi koja zna da dijeli, kako bi oni kojima je potrebna podrška osjetili da nijesu sami.

„Na kraju, Milatović je poručio da djelovanje tog udruženja treba da nas podstakne da stvorimo obruč empatije oko cijele Crne Gore, što je preduslov sveukupnog društvenog napretka u našoj zemlji“, navodi se u saopštenju.

