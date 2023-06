Milatović odlikovao Dragonea Medaljom za zasluge

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović odlikovao je načelnika Generalštaba Oružanih snaga Italije Đuzepea Cavo Dragonea, Medaljom za zasluge.

Milatović je Dragonea odlikovao na predlog Ministarstva odbrane.

Medalja za zasluge se dodjeljuje za zasluge u izvršavanju povjerenih zadataka koji posebno doprinose prijateljskim odnosima između Crne Gore i drugih država.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da je Dragone je dokazani prijatelj Crne Gore i crnogorske vojske.

„Tokom obavljanja dužnosti uložio je značajne napore za unapređenje vojne saradnje sa Crnom Gorom i podržao uključivanje crnogorskog kontigenta u aktivnost pojačane budućnosti na istoku Evrope „Enhanced Vigilance Activity“, gdje je Italija vodeća država“, rekao je Milatović.

Kako je dodao, Dragone je doprinio i potpisivanju sporazuma o saradnji sa Vladom Italije čime je nastavljen kontinuitet uspješne realizacije misije zaštite vazdušnog prostora Crne Gore „Air Policing“.

Milatović se zahvalio Dragoneu što je prepoznao kapacitete sistema odbrane Crne Gore, ističući da postoji mogućnost daljeg razvoja i unapređenja.

