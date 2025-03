Milatović: Obrazovanje je ključ uspjeha

Podgorica, (MINA) – Obrazovanje je ključ uspjeha, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i istakao da je važno nastaviti sa podsticanjem mladih talenata u svim oblastima širom države.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, posjetio Osnovnu školu (OŠ) „Radojica Perović”, gdje je razgovarao sa upravom i učenicima te škole.

On je, u razgovoru sa direktoricom OŠ „Radojica Perović“, Dijanom Laković, pohvalio rad te obrazovne ustanove i ocijenio da pruža kvalitetne uslove za obrazovanje i razvoj mladih talenata.

U saopštenju se navodi da je Milatović prisustvovao času matematike u odjeljenju šestog razreda, gdje je upoznao talentovanu učenicu Itanu Zvizdojević, koja je na državnom takmičenju iz matematike osvojila prvo mjesto, ostvarivši maksimalni broj bodova.

“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet, a dobar uspjeh u školi pomoći će vam da postignete sve što ste zacrtali”, poručio je Milatović.

On je razgovarao i sa predstavnicima Đačkog parlamenta, kao i učenicima koji su ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima.

Milatović je, kako je saopšteno, odgovarao na pitanja i pozvao učenike da podijele svoja razmišljanja i prijedloge o tome šta bi oni promijenili u društvu, kada bi imali priliku.

„Danas je bio jedan od najljepših dana od kada sam predsjednik. Želim da vas ohrabrim da nastavite da učite, budete uporni i odlučni da ostvarite sve što zacrtate i ne zaboravite – uspješni smo onoliko koliko boljitka donosimo društvu u kom živimo“, poručio je Milatović.

On je rekao da je u razgovoru sa učenicima shvatio da je budućnost Crne Gore u sigurnim rukama.

Milatović je zaključio da je važno nastaviti sa podsticanjem mladih talenata u svim oblastima širom države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS