Milatović: Non-pejper EK važno upozorenje

Cetinje, (MINA) – Non-pejper Evropske komisije (EK) o progresu Crne Gore u poglavljima vladavine prava važno je upozorenje i donosioci odluka bi trebalo to ozbiljno da shvate i da se odgovornije odnose prema procesu evropskih integracija, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

On je na konferenciji za novinare sa estonskim predsjednikom Alarom Karasom, komentarišući non-pejper, kazao da dokument posmatra kao važno upozorenje od Evropske unije (EU) koje dolazi u ključnom trenutku procesa evropskih integracija Crne Gore.

„Volio bih da, prije svega Vlada, to upozorenje vrlo ozbiljno shvati i da promijeni praksu koja je vrlo argumentovano izložena u non-pejperu, a koja se tiče određenih segmenata iz poglavlja 23 i 24“, naveo je Milatović.

Kako je kazao, što prije se promijeni praksa i što se prije u određenim segmentima u oblasti vladavine prava počnu primjenjivati istinski evropski standardi, to će evropski put Crne Gore biti brži.

„Mislim da je tu formula data, na nama je da je primijenimo“, rekao je Milatović.

On je pozvao sve donosioce odluka u Crnoj Gori da se u narednom periodu odgovornije odnose prema pocesu evropskih integracija.

Karis je kazao da proces proširenja zasnovan na zaslugama i da posao koji treba da se odredi težak, podsjetivši da je Estoniji trebalo više od deset godina da se pridruži EU.

On je rekao da je sa Milatovićem razgovarao o viznoj politici, oblasti u kojoj je, prema najnovijem non-pejperu, Crna Gora „nazadovala“ , i istakao da Crna Gora, iako nije još dio EU, mora da riješi problem viznog režima.

