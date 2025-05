Milatović: Nezavisni i odgovorni mediji stub svake demokratije

Podgorica, (MINA) – Slobodni, nezavisni i odgovorni mediji su stub svake demokratije, a napadi na novinare predstavljaju ozbiljnu prijetnju slobodi izražavanja, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je, povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, zahvalio svim novinarkama i novinarima u Crnoj Gori koji, često u otežanim okolnostima, predano, hrabro i profesionalno obavljaju svoj posao, doprinoseći izgradnji demokratskog društva i zaštiti javnog interesa.

„Slobodni, nezavisni i odgovorni mediji su stub svake demokratije. Sloboda medija nije privilegija novinara, već pravo svakog građanina da bude informisan“, naveo je Milatović u objavi na platformi X.

On je naveo da ohrabruje činjenica da je Crna Gora, prema najnovijem izvještaju Reportera bez granica, ostvarila napredak i nalazi se na 37. mjestu na globalnoj listi medijskih sloboda.

„Taj pomak potvrđuje da reformski procesi koje sprovodimo daju rezultate, ali i obavezuje sve društvene aktere da nastave sa unapređenjem medijskog ambijenta i jačanjem nezavisnih institucija“, dodao je Milatović.

On je rekao da, uprkos napretku, mora se otvoreno govoriti i o izazovima.

„Napadi na novinare, bilo da su fizički ili verbalni, predstavljaju ozbiljnu prijetnju slobodi izražavanja“, ukazao je Milatović.

On je naveo da zabrinjava podatak da su u posljednje tri godine novinarska udruženja zabilježila 54 napada na poslenike javne riječi.

Prema riječima Milatovića, posebnu pažnju zahtijeva trend rasta onlajn napada i prijetnji, sve češće usmjerenih prema novinarkama, koje se suočavaju i sa rodno zasnovanim uznemiravanjem.

„Naša je ustavna, zakonska i moralna obaveza da obezbijedimo ambijent u kojem novinari mogu raditi bez straha, pritiska i cenzure“, poručio je Milatović.

To, kako je dodao, podrazumijeva ne samo efikasnu institucionalnu zaštitu, već i kulturu poštovanja prema ovoj profesiji, njenoj nezavisnosti i odgovornosti.

„Na današnji dan, važno je i da odamo počast onima koji su dali svoj život u borbi za istinu i pravo javnosti da zna“, rekao je Milatović.

On je podsjetio na neriješeni slučaj ubistva urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, koji konačno mora biti rasvijetljen do kraja.

„Bez slobodnih medija nema slobodnog društva. U tom duhu, ostajem posvećen očuvanju slobode izražavanja, sigurnosti novinara i zaštiti njihovog integriteta u službi javnosti“, zaključio je Milatović.

