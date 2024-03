Milatović: Nema valjanog pravnog osnova za raspisivanje izbora u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Odluka o skraćenju mandata odbornika Skupštine Opštine (SO) Šavnik ne pruža valjan pravni osnov za donošenje odluke o raspisivanju izbora u toj opštini, saopštio je predsjednik Jakov Milatović.

On je apelovao na nadležne institucije da preduzmu sve neophodne mjere kako bi se već započeti izborni proces u Šavniku najzad okončao, a ta opština, kako je naveo, prestala da bude talac političkih prepucavanja.

„Uvidom u “Odluku o skraćenju mandata odbornika SO Šavnik” koja je dostavljena Predsjedniku Crne Gore, evidentno je da ista ne pruža valjan pravni osnov za donošenje odluke o raspisivanju izbora“, kazao je Milatović.

Milatović je podsjetio da je odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi propisano da SO može donijeti odluku o skraćenju mandata skupštini, navodeći da se, sadržinski, donijetom odlukom uređuje skraćenje mandata odbornika.

„Propisi ne poznaju mogućnost “skraćenja mandata odbornika”, već se pravni institut skraćenja mandata SO sistemskim zakonskim rješenjima odnosi na skupštinu kao kolektivni organ, a ne na odbornike koji je sačinjavaju“, istakao je Milatović.

Kako je objasnio, njegovo ovlašćenje da raspiše izbore može se zasnivati isključivo na prethodno donijetoj odluci o skraćenju mandata Skupštine, što, kako je naveo, u konkretnoj situaciji nije učinjeno.

„Dodatno, trajanje mandata odbornika uređeno je Zakonom o izboru odbornika i poslanika i odlukom SO nije moguće na drugačiji način uređivati predmetno pitanje“, podsjetio je Milatović.

On je dodao da, kada je riječ o trajanju mandata SO, Zakon o lokalnoj samoupravi jasno propisuje trajanje mandata od četiri godine, kao i to da mandat može prestati prije isteka vremena na koje je SO izabrana, raspuštanjem ili skraćenjem mandata.

„Zakon propisuje da u slučaju prestanka mandata skupštine prije isteka vremena na koje je izabrana, Predsjednik raspisuje izbore narednog dana od stupanja na snagu odluke o raspuštanju, odnosno skraćenju mandata skupštine“, objasnio je Milatović.

On je dodao da, na isti način, Zakon o izboru odbornika i poslanika propisuje da Predsjednik raspisuje izbore u slučaju prestanka mandata SO, prije isteka vremena na koje je birana.

„Dakle, slijedeći oba sistemska zakona, odluka Predsjednika da raspiše izbore za odbornike novog saziva, po osnovu skraćenja mandata aktuelne skupštine, može proizaći jedino iz odluke o skraćenju mandata skupštine koja je donijeta u toku trajanja njenog zakonskog četvorogodišnjeg mandata“, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je mandat aktuelnog saziva SO Šavnik istekao 2022. godine, kao i da, u konkretnoj situaciji, nije moguće primijeniti institut skraćenja mandata.

