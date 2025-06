Milatović: Najviše adrese da se ponašaju u skladu sa Ustavom

Tirana, (MINA) – Sve najviše adrese u Crnoj Gori moraju se u potpunosti ponašati u skladu sa vladavinom prava i procedurama koje su jasno propisane Ustavom, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je to rekao novinarima na marginama Samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), koji se održava u Tirani.

Na pitanje novinara o mišljenju Venecijanske komisije (VK) u vezi sa penzionisanjem sudije Ustavnog suda Dragane Đuranović, Milatović je rekao da očekuje i poziva na odgovornost političke aktere u državi.

“Da bi bila istinski zemlja vladavina prava, sve najviše državne adrese moraju u potpunosti ponašaju u skladu sa vladavinom prava i onim procedurama koje su jasno propisane Ustavom Crne Gore”, rekao je Milatović.

Kako je rekao, VK je jasno bila da je prilikom penzionisanja sutkinje Ustavnog suda prekršena ustavom predviđena procedura.

Milatović je ponovio da je zabrinut što se i to mišljenje danas tumači u kontekstu svakodnevnih dnevno-političkih dešavanja i dodao da smatra da to nije dobro.

On je rekao da Crna Gora, posebno u ovoj fazi evropskih integracija, zemlja koja mora sa najviših adresa da pokaže posvećenost vladavini prava i posvećenost onome sto su Ustavom propisane procedure.

Na pitanje koji je, prema njegovom mišljenju, najbolji recept da se stanje vrati u redovno, Milatović je naglasio da očekuje konstruktivnu ulogu svih aktera.

Prema njegovim riječima, koliko god da su mišljenja VK savjetodavne prirode, akteri opozicije i vlasti koji su, uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, tražili mišljenje VK trebalo bi da ga u potpunosti implementiraju.

Milatović je kazao da očekuje i konstruktivnu ulogu Unije u tom procesu.

“Očekujem i konstruktivnu ulogu EU u ovome, ali i odgovornost najviših adresa u Crnoj Gori”, naveo je Milatović.

Upitan da li on planira još neke korake u cilju razrješenja situacije, Milatović je rekao da je on sve korake koje je mogao već preduzeo.

Milatović je kazao da je bio jasan u svojim stavovima kojima je štitio Ustav Crne Gore, koji je, kako je naveo, ispostavilo se, bio prekršen.

“Postoje jasno predviđene procedure, očekujem od svih da se odgovorno ponašaju”, kazao je Milatović.

Govoreći o glavnim porukama Samita, Milatović je rekao da je najvažnije što su lideri država jugoistočne Evrope poslali poruku o važnosti regionalne saradnje.

On je podsjetio da se SEECP održava u jeku velikih međunarodnih napetosti.

“Mi trenutno živimo u svojevrsnoj krizi bezbjednosti u svijetu sa ratom u Ukrajini i dešavanjima na Bliskom istoku”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, upravo poruka podrške dijalogu, povjerenju i saradnji među zemljama koje pripadaju regiji jugoistočne Evrope je ključna poruka danas.

Na pitanje novinara da li je bilo neslaganja oko Deklaracije Samita i komentarišući eventualna neslaganja delegacije Srbije sa tekstom, Milatović je istakao da je najvažnije da su u okviru takvih platformi drugačiji stavovi prevazilaze razgovorom.

“Da li je bilo drugačijih stavova – da. Ali upravo je važnost da u okviru ovakvih platformi pokušamo da te drugačije stavove prevaziđemo razgovorom”, kazao je Milatović.

On je naglasio da je u regiji prepoznata konstruktivna uloga Crne Gore kao zemlje koja ima jasno određene spoljno političke prioritete.

Jedan od tih prioriteta je, kako je istakao, uloga dobrog susjeda.

“Crna Gora je posvećena regionalnoj saradnji, Crna Gora je dobar susret i Crna Gora regionalnu saradnju vidi i kroz proces evropskih integracija”, kazao je Milatović.

Na pitanje da li je usvojena Deklaracija Samita, Milatović je podsjetio da su sve države tekst Deklaracije prihvatile na tehničkom nivou i da je on, u ime Crne Gore, taj stav potvrdio.

“Desila se jedna čudna situacija u kojoj se nijesu složile sve delegacije oko onoga što je već bilo na neki način dogovoreno na tehničkom nivou”, naveo je Milatović.

On je naglasio da je on stao iza onoga što je Ministarstvo vanjskih poslova podržalo u okviru tehničkih konsultacija između zemalja učesnica.

Milatović je na SEECP učestvovao na poziv predsjednika Albanije Bajrama Begaja.

SEECP je najviši politički format regionalne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope sa ciljem promovisanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa, dijaloga, političke, bezbjednosne i ekonomske saradnje.

SEECP uključuje 13 zemalja jugoistočne Evrope, koje su već članice EU ili sa perspektivom integracije u evropske i evroatlantske strukture.

