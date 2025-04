Milatović: Nadležni da daju jasne odgovore u slučaju Danila Mandića

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović pozvao je nadležne organe da daju jasne odgovore u vezi sa slučajem Danila Mandića, koji je osumnjičen za teško ubistvo u pokušaju.

Milatović je kazao da oprečne informacije koje su se čule u prethodnom periodu o tom slučaju utiču na povjerenje građana.

“Pozivam nadležne organe da daju jasne odgovore na pitanja koja postoje u tom slučaju. Što se tiče predsjednika Skupštine (Andrije Mandića) i njegove odgovornosti, mislim da je to, prije svega, pitanje za njega”, kazao je Milatović novinarima u Vili Gorica nakon dodjele nagrada Privredne komore Crne Gore, prenosi CdM.

On je rekao da mu se čini da su brojni političari u državi promijenili svoje ponašanje sada kada su vlast u odnosu na stavove koje su imali dok su bili opozicija.

“Mislim da taj diskontinuitet stavova i ponašanja, ne samo u ovom slučaju, nego posmatram to u jednom širem kontekstu društvenom, nije dobar”, naveo je Milatović.

