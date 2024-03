Milatović načelno podržao većinu kandidata za diplomate

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Jakov Milatović podržao je predloge za sedam karijernih diplomata, ali je zatražio dodatne konsultacije u vezi sa četiri od devet političkih imenovanja, saopšteno je iz Kabineta šefa države.

U saopštenju se navodi da je Milatović informisao ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića da je saglasan sa predlogom imena većine kandidata za ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava, koje su Ivanović i premijer Milojko Spajić predložili na ranijim vanjskopolitičkim konsultacijama.

“Nakon obavljenog razgovora i detaljnog upoznavanja sa biografijom 16 kandidata, Milatović se u načelu saglasio sa svih sedam predloga karijernih diplomata, ali je zatražio dodatne konsultacije u vezi sa četiri od devet prethodno predloženih političkih imenovanja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, to je potrebno kako bi se osiguralo kvalitetno popunjavanje upražnjenih pozicija koje su bile predmet prvog kruga vanjskopolitičkih konsultacija.

“Imajući u vidu da su ministar i premijer u okviru prvog kruga vanjskopolitičkih konsultacija predložili kadrovska rješenja za dio diplomatsko-konzularne mreže, Milatović očekuje skoriji nastavak aktivnosti, kako bi se što prije popunila sva rukovodeća mjesta u crnogorskim diplomatskim predstavništvima”, zaključuje se u saopštenju.

