Milatović na sjednici Odbora za vanjske poslove EP

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovaće danas na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta (EP).

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović će kroz izlaganje pred evropskim poslanicima biti u prilici da još jednom istakne značaj aktuelnog političkog momenta za ubrzanje evropskog puta Crne Gore i ispunjavanje prioritetnih reformskih zadataka.

“Milatović će tu priliku iskoristiti da apostrofira da su političke promjene u Crnoj Gori realna prilika za posvećen rad na EU agendi i jačanje demokratskih institucija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je predsjedavajući Spoljnopolitičkog odbora Dejvid Mekalister, u pozivnom pismu, iskazao uvjerenje da Milatović, kroz neposrednu saradnju sa budućim parlamentom i Vladom, može doprinijeti izgradnji političkog konsenzusa u oblasti vladavine prava.

Mekalister je ocijenio da bi se time ostvario značajan napredak ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Kako je najavljeno, Milatović će sa poslanicima razgovarati o nacrtu Rezolucije EP o Crnoj Gori za prošlu godinu u kome se tretiraju pitanja posvećenosti pristupanju EU, demokratije i vladavine prava, temeljnih sloboda i ljudskih prava, dobrosusjedskih odnosa, socio-ekonomskih reformi, kao i energije, životne sredine i održivog razvoja.

“Odbor za vanjske poslove u EP igra važnu ulogu u oblikovanju spoljne politike EU i bavi se, između ostalog, odnosima EU sa trećim zemljama, što uključuje i pitanja pridruživanja novih članica i politički dijalog sa partnerima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da preporuke Odbora oblikuju stavove i politiku EU prema trećim zemljama.

“Razmjena mišljenja najviših zvaničnika sa članovima Odbora, evropskim poslanicima, važna je upravo zbog bližeg nijansiranja vanjskopolitičkih prioriteta Unije”, dodaje se u saopštenju.

