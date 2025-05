Milatović na Sankt Galen Simpozijumu u Švajcarskoj

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovaće na Sankt Galen Simpozijumu, koji će naredna dva dana biti održan u Švajcarskoj, saopšteno je iz kabineta predsjednika.

Navodi se da će Milatović, na poziv Univerziteta Sankt Galen, imati uvodno obraćanje na temu ovogodišnjeg Simpozijuma – „Pomjeranje globalne moći“, gdje će govoriti o uticaju globalnih geopolitičkih promjena na Crnu Goru.

„Milatović će takođe učestvovati na panelu „Perspektive u liderstvu“, gdje će, kao predstavnik nove generacije lidera, podijeliti svoja iskustva i poglede na izazove i lekcije koje oblikuju savremeno liderstvo“, rekli su iz kabineta predsjednika.

Oni su kazali da je planiran i bilateralni sastanak Milatovića sa predsjednicom Švajcarske Karin Keler Suter, na kojem će biti riječi o jačanju političkih i ekonomskih veza između dvije zemlje.

Kako su naveli iz kabineta predsjednika, Sankt Galen Simpozijum, koji organizuje Univerzitet Sankt Galen, jedan je od najprestižnijih međunarodnih foruma koji okuplja lidere iz ekonomije, politike, nauke i civilnog društva.

„Među učesnicima su mladi lideri, predstavnici vlada i država, međunarodnih organizacija, vodećih svjetskih kompanija, akademskih i diplomatskih krugova, koji kroz dijalog razmatraju ključne globalne izazove i prilike današnjice“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS