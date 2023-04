Milatović: Na političkim akterima odgovornost da izbjegavaju nesmotrene izjave *

Podgorica, (MINA) – Na političkim akterima je dodatna odgovornost da izbjegavaju nesmotrene izjave koje, nedobronamjerno, mogu biti istrgnute iz konteksta, poručio je novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je to rekao povodom izjave člana Predsjedništva Pokreta Evropa sad Andreja Milovića o “dekontaminaciji Cetinja”, koju su osudile neke partije i funkcioneri.

“Odmjerene izjave i uvažavanje argumenata druge strane je važno za unapredjenje demokratskih procesa. Pomirena Crna Gora je najvažnija”, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS