Milatović na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dobio je poziv da učestvuje na jubilarnoj 60. Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, saopšteno je iz Kancelarija predsjednika za odnose s javnošću.

Navodi se da je poziv za tu prestižnu konferenciju stigao od predsjedavajućeg, ambasadora Kristofa Hojzgena, uticajnog diplomate i dugogodišnjeg vanjsko-političkog savjetnika bivše kancelarke Angele Merkel.

Iz kabineta predsjednika su kazali da će ta konferencija bit prilika da se Milatović susretne sa brojnim liderima iz Evrope i svijeta i da ih informiše o postignutim rezultatima Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kao i o jačanju kredibiliteta Crne Gore kao NATO članice.

„Dodatno, konferencija je prilika da se kroz učešće predsjednika države osnaži međunarodni ugled i pozicija Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Minhenska konferencija je vodeći svjetski forum za razmjenu mišljenja o međunarodnoj bezbjednosnoj politici koja, od svog osnivanja, okuplja najvažnije donosioce odluka i državnike iz čitavog svijeta.

Kako su kazali iz Milatovićevog kabineta, u pozivnom pismu se navodi da je, iako je međunarodni bezbjednosni ambijent suštinski promijenjen u odnosu na period kada je konferencija kreirana prije 60 godina, njena misija ostala ista.

„Kako tada, tako i sada, Minhenska bezbjednosna konferencija predstavlja platformu za postizanje mira kroz dijalog, što je posebno važno u aktuelnom periodu geopolitičkih kriza i izazova, kako na Istoku Evrope, tako i na Bliskom Istoku“, navodi se u saopštenju.

