Milatović: Koprivica da počne da obavlja svoj posao

Podgorica, (MINA) – Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Petar Koprivica trebalo bi da suštinski počne da obavlja posao za koji ga građani plaćaju, umjesto što u radno vrijeme glumi portparola Demokrata, poručila je poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Sonja Milatović.

Koprivica je prethodno kazao da je više od 90 odsto ljudi sa spiska koji je DPS predao nikšićkoj policiji, upisano u birački spisak za vrijeme vlasti te partije.

Milatović je rekla da je jasno da Koprivica potpisuje saopštenja koja piše Boris Bogdanović i da se, sa pozicije državnog sekretara u sektoru bezbjednosti, bavi ispraznim politikanstvom.

„Pametnije bi mu bilo da zasuče rukave, te da MUP, koji je nadležan za vođenje biračkog spiska, počne da postupa u skladu sa službenom dužnošću, jer je nedopustivo da izborni turisti koji ostvaruju biračko pravo i u drugoj državi, koji ne žive u Nikšiću, odlučuju o sudbini Nikšićanki i Nikšićana“, navela je Milatović u saopštenju.

Ona je kazala da će DPS pobijediti na predstojećim izborima u Nikšiću.

“Bez obzira na sve opstrukcije državnih organa, pritiske kojima su izloženi zaposleni u lokalnoj i državnoj upravi i preduzećima, bez obzira na to što aktuelna vlast dovodi birače iz drugih država i što se služi najprljavijim mogućim mehanizmima, pobijedićemo u nedjelju u Nikšiću”, rekla je Milatović.

Ona je pozvala Nikšićane i Nikšićane da u nedjelju masovno izađu na birališta.

“Pozivam ih da pošalju jasnu poruku da o njihovoj sudbini neće odlučivati niko drugi do oni sami, kako bi pobjeda bila još ubjedljivija“, navela je Milatović.

