Milatović: Konstituisanje novog parlamenta najvjerovatnije naredne sedmice

Podgorica, (MINA) – Novi crnogorski parlament najvjerovatnije će biti formiran naredne, a nova vlada u roku od nekoliko sedmica, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta.

“Novi crnogorski parlament će se konstituisati najvjerovatnije sljedeće sedmice i imaćemo novu vladu koja će se formirati u roku od nekoliko sedmica, budući da sada moram da vodim formalne konsultacije sa svim strankama i da im dam mandat za formiranje vlade”, kazao je Milatović.

On je rekao da je uvjeren da će nova vlada biti proevropska, spremna da sprovodi reforme, i da će zajedno sa njim i parlamentom jače raditi na ostvarenju ciljeva koji su potrebni kako bi Crna Gora postala članica Evropske unije (EU) prije 2027 ili 2028. godine.

“To je naš cilj. On je ambiciozan, ali i realan”, istakao je Milatović.

On je kazao da je za njega važno pristupanje države EU, dodajući da je na predsjedničkim izborima pobijedio jer je predstavio viziju nove Crne Gore, zemlje koja će biti punopravna članica Unije.

To je, kako je rekao, prvi prioritet njegovog predsjedništva.

“Crna Gora je postala demokratija tek 2020. kada smo prvi put u istoriji demokratski smijenili vlast. Crna Gora je praktično tada doživjela ono što su druge zemlje ovog područja doživjele početkom devedesetih”, kazao je Milatović.

On je rekao da je Crna Gora dugo bila predvodnica u procesu evropskih integracija, dodajući da “ako ste predvodnik 12 godina, onda to nema puno smisla”.

“Moj današnji dolazak ovdje povezan je sa ciljem da dovršimo tu i uđemo u fazu u kojoj ćemo postati punopravna članica EU”, istakao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora može da ponudi priču o uspjehu.

“Uvjeren sam da Crna Gora može biti priča o uspjehu i svjetlo na kraju tunela za zemlje iz susjedstva”, kazao je Milatović.

U Crnoj Gori, kako je naveo, sada postoji nova generacija političara koji su “stvarni evropljani, a ne evropljani radi lažnih kompromisa”.

“Mislim da sada postoji politička volja koja nije postojala prethodnih godina”, dodao je Milatović.

On je rekao da proces demokratizacije, koji je pokrenut 2020. ne ide lako, ali da je u protekle tri godine uočen pozitivan trend.

“Postoji podrška javnosti (članstvu u EU) od 86 odsto, i mislim da bi trebalo da iskoristimo zamah. Potrebna je politička volja, nova generacija političkih lidera koji su istinski evropljani. Tokom proteklih 30 godina možda je postojala politička stabilnost u zemlji i možda je zemlja imala instituticje, ali na papiru. Trenutno vidimo, nakon smjene režima, dolazi do promjena”, naveo je Milatović.

Predsjedavajući Spoljnopolitičkog odbora Dejvid Mekalister rekao je da cijene opredijeljenost Crne Gore EU integraciama, za što postoji visoka javna podrška crnogorskih građana.

“Drago nam je što ste u potpunosti usklađeni sa evropskom vanjskom i bezbjednosnom poltikom posebno u vrijeme kada smo suočeni sa prijetnjom na kontinentu”, kazao je Mekalister.

On je rekao da je (u Crnoj Gori) prošle godine došlo je do poltiičkih tenzija i polarizacije, a onda i do političke i institucionalne krize, što je usporilo napredak na evropskom putu.

“Vjerujem da ćete sada uspjeti i da ćete ostvariti napredak u zakašnjelim reformama”, poručio je Mekalister.

