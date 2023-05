Milatović: Jedinstvo i zajedništvo potrebniji nego ikad

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori su više nego ikada potrebni jedinstvo i zajedništvo, jer jedino tako može napraviti iskorak ka potpunoj demokratizaciji društva i postatio dio evropske porodice, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

On je, povodom stupanja na dužnost, organizovao prijem u Vili Gorica kojem su prisustvovali domaći, evropski i zvaničnici iz regiona, predstavnici diplomatskog kora, pravosuđa, vojske, političkih partija, nevladinog sektora i vjerskih organizacija.

Milatović je ocijenio da je današnji dan velika prekretnica u dosadašnjoj istoriji Crne Gore.

„Sada su nam više nego ikada potrebni jedinstvo i zajedništvo, jer jedino na taj način možemo napraviti iskorak ka potpunoj demokratizaciji društva i postatio dio velike evropske porodice, kojoj smo oduvijek pripadali“, istakao je Milatović.

On je kazao da je zato odlučan u namjeri da, vršeći predsjedničku dužnost, učini sve kako bi se postigao stepen društvene kohezije.

„Koji je neophodan da bismo nabolje mijenjali sami sebe i ovu našu Crnu Goru“, dodao je Milatović.

Kako je naveo, nikad se više ne smije dozvoliti da se bilo ko osjeća obespravljeno, ili da neko zbog drugačijeg političkog opredjeljenja bude uskraćen za uspjeh u životu.

Milatović je istakao da je njegova misija – Crna Gora jednakih šansi za sve građane, u kojoj su vrijedan rad i obrazovanje glavni faktori za uspjeh.

„To je moja priča, za koju želim da postane priča svih nas“, poručio je Milatović.

Prema njegovim riječima, podjele u društvu, koje svoju genezu nalaze u dalekim događajima u prošlosti, odvraćaju pažnju sa krucijalnih tema.

Nerijetko su, kako je kazao Milatović, te podjele izazivane i izazivaju se vještački, često sa namjerom da se prikrije višedecenijsko rastakanje opštih dobara i lično bogaćenje, na račun javnog interesa.

„Umjesto da iznova vodimo davno završene bitke, vrijeme je da izađemo iz busija i okupimo se oko onoga što je zajednički imenitelj svih nas, a to je ljubav. Ljubav prema Crnoj Gori i želja za uređenom zemljom i boljim životom“, istakao je Milatović.

On je kazao da će se iskreno i predano zalagati za razvoj dobrosusjedskih odnosa.

„Evropska perspektiva je zajednički imenitelj našeg spoljnopolitičkog kursa i vrijednosni orijentir ka kome se moramo još brže kretati. Zato će Crna Gora biti pouzdan i kredibilan partner svima, a ja najdobronamjerniji sagovornik i prijatelj predsjednicima država u regionu i šire”, poručio je Milatović.

