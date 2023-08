Milatović: Izostali jasni principi i struktura buduće Vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da bi, da je on mandatar, Vladu formirao drugačije, jer treba voditi računa o širini i inkluzivnosti.

On je u intervjuu za Televiziju Crne Gore naveo da je sa mandatarom i partijskim kolegom iz Pokreta Evropa sad (PES) Milojkom Spajićem posljednji put razgovarao tokom konsultacija na Cetinju, i da je trebalo češće da razgovaraju.

Milatović je rekao da nije bilo jasne strukture kako bi Vlada trebalo da izgleda i na kojim principima bi trebalo da bude osnovana.

Na pitanje da li smatra da koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) treba da bude dio 44. Vlade, Milatović je odgovorio da smatra da politički put, koji je trasiran ranije, treba da bude realizovan.

„Mislim da u tom smislu treba na programskim princpima pozvati koaliciju ZBCG, URA-u i sve ove druge partije i naravno stranke manje brojnih naroda, kako bi se tom velikom većinom ostvarali ovi ciljevi o kojima smo razgovarali, ali ne na uštrb nekih od tih ciljeva“, naveo je Milatović.

On je rekao da bi, da je on mandatar, Vladu pravio na taj način, postavljajući jasne principe koji se tiču kontinuiteta spoljne politike Crne Gore.

Milatović je kazao da proces pregovora o novoj Vladi ne ide planiranom dinamikom, prenosi Portal RTCG.

Vladu, kako je poručio, treba formirati što prije.

Milatović je naglasio da građani zaslužuju političku stabilnost.

“Proces mora biti otvoren i inkluzivan. Koliko vidim iz medija, to nije slučaj zasad. Građani su umorni, ako se nastavi ovakav trend, na narednim parlamentarnim izborima izlaznost će biti još manja”, rekao je Milatović.

On je kazao da je u svom političkom djelovanju pokazao jednu širinu i da su to građani prepoznali na predsjedničkim izborima.

„Kada pobjeđuju politički subjekti, dužni su da pokažu širinu u svom političkom djelovanju”, rekao je Milatović.

On je kazao „da smo svjedočili nepristojnom političkom potkusirivanju resorima“.

“Pregovori o formiranju Vlade treba da počnu od izborne volje građana”, poručio je Milatović.

On je naglasio da su svi saglasni oko tri prioriteta.

“To su reforme u oblasti ekonomije, potom reforme u borbi za vladavinu prava i protiv korupcije, kao i reformi radi ubrzanja puta ka Evropskoj uniji”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, građani su željni pravde.

“Želimo Crnu Goru u kojoj svi imaju jednake šanse, u kojoj ima prosperiteta, gdje su važne dvije stvari – koliko ste obrazovani i koliko radite”, kazao je Milatović.

On je rekao da je vidio da su dvije poslanice PES-a bile protiv najavljenog predloga o Vladi.

„Mislim da su mnogi članovi Predsjedništva PES prije 15-ak dana imali slično mišljenje kao one, a šta se promijenilo u ovih 15-ak dana, pitanje je za njih”, dodao je Milatović.

On je naveo da će dok je predsjednik države uvijek promovisati slobodu govora i slobodu misli.

“I da niko ne trpi reperkusije, kao što je to bio slučaj u vrijeme prethodnog režima”, kazao je Milatović.

Milatović je, upitan da prokomentariše izjavu članice pljevaljskog odbora PES-a Tamare Rosić koja je, između ostalog, navela da on nastoji da preuzme tu partiju, rekao da bi volio da ga je nazvala da razmijene mišljenja o njenom stavu.

„Ne bih volio da je danas bila instruisana od nekih ljudi iz Podgorice”, dodao je Milatović.

On je odbacio navode da je pokušao da utiče na bilo koga u PES-u.

Milatović je rekao da mnogi iz PES-a mijenjaju teze, i da to nije dobro.

“Ipak vjerujem u demokratske kapacitete PES-a”, istakao je Milatović.

On je naglasio da su i iz predsjedničkih izbora gdje je, kako je naveo, učinjena nepravda prema Spajiću, izašli jači i snažniji.

“Da se nisam ja kandidovao, (Milo) Đukanović bi možda bio danas predsjednik, a Spajić ne bi bio mandatar”, kazao je Milatović.

On je rekao da je Spajić nedovoljno inkluzivno predlagao poslaničku listu za izbore 11. juna.

“Ali, siguran sam da imamo svi isti cilj, Crna Gora jednakih šansi, članica EU, zemlja prava i pravde. Dozvolite da se možda razlikujemo po tome kako doći do tih ciljeva”, naveo je Milatović.

On je kazao da neće podnijeti ostavku na funkciju u PES-u.

“Ukoliko moji stavovi budu u nekoj neprimjerenoj mjeri različiti od stavova većine u PES-u, onda je to opcija. Mislim da je to politički legitimno”, rekao je Milatović.

On je ukazao da se od mnogih političara na našoj sceni, najmanje sastajao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Milatović je naveo da su se mnogi iz PES-a sastajali češće sa Vučićem nego on.

“Nikada Vučić nije uticao na moje odluke. Nastaviću da sarađujem sa njim kao sa predsjednikom Srbije”, kazao je Milatović, dodajući da je Srbija jedan od ključnih ekonomskih partnera Crne Gore.

On je ocijenio da je stanje u diplomatiji alarmnatno, i da je i diplomatija žrtva partijskog zapošljavanja.

“Nadam se da ćemo, kada se formira nova Vlada, u saradnji sa parlamentom, raditi i na pomacima na tom planu”, dodao je Milatović.

