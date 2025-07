Milatović: Istorijski uspjeh Alekse Damjanovića

Podgorica, (MINA) – Bronzana medalja na Međunarodnoj olimpijadi iz hemije u Dubaiju nije samo lični uspjeh Alekse Damjanovića, već istorijski uspjeh za Crnu Goru, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

“Aleksa, ponos si Crne Gore! Na Dan državnosti, kad slavimo slobodu, dostojanstvo i istoriju naše države – ti si nam podario i novu stranicu ponosa. Tvoja bronzana medalja na Međunarodnoj olimpijadi iz hemije u Dubaiju nije samo lični, već istorijski uspjeh za Crnu Goru”, rekao je Milatović.

On je na mreži X rekao da se po prvi put crnogorska zastava zavijorila na oprestižnom svjetskom takmičenju – zahvaljujući Aleksinoj posvećenosti i znanju.

Milatović je čestitao i Aleksi i profesorima.

“Vaš trud i posvećenost inspirišu i obavezuju da, kao društvo, još snažnije podržimo mlade koji hrabro koračaju putem nauke i izvrsnosti. Dragi Aleksa, Crna Gora vjeruje u tebe. Nastavi da učiš predano, sanjaš veliko i nosiš ime svoje zemlje sa ponosom”, dodao je Milatović.

