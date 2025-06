Milatović: Islamska zajednica doprinosi očuvanju multietničkog i multikonfesionalnog sklada

Podgorica, (MINA) – Islamska zajednica u Crnoj Gori neizostavan je dio duhovnog i istorijskog bića Crne Gore i svojim djelovanjem snažno doprinosi očuvanju multietničkog i multikonfesionalnog sklada, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Milatović je to kazao na prijemu povodom nastupajućeg Kurban bajrama, kojem je prisustvovao na poziv reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifata Fejzića.

Milatović je čestitao Kurban bajram Fejziću i svim pripadnicima islamske vjere u Crnoj Gori.

“Uz želju da praznične dane provedete u blagostanju, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći”, naveo je Milatović.

On je kazao da je Kurban bajram praznik duhovne snage i zajedništva i da nosi univerzalne poruke požrtvovanosti, razumijevanja i saosjećanja.

“Koje nas podsjećaju na važnost brige o drugima i svakodnevnog odricanja zarad opšteg dobra”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, u vremenu savremenih izazova, kada su solidarnost i uzajamna podrška potrebniji nego ikada, Kurban bajram podstiče jačanje mostova povjerenja, dijaloga i međusobnog razumijevanja.

“Ovom prilikom želim istaći i značajnu ulogu Islamske zajednice u Crnoj Gori, koja je neizostavan dio duhovnog i istorijskog bića naše zemlje. Svojim djelovanjem Islamska zajednica snažno doprinosi očuvanju multietničkog i multikonfesionalnog sklada – vrijednostima na kojima je utemeljeno naše društvo”, istakao je Milatović.

On, kako je dodao, vjeruje da ćemo, upravo kroz njegovanje takvih vrijednosti, nastaviti da gradimo prosperitetnije društvo, utemeljeno na pravdi, toleranciji i jednakosti.

