Milatović: Iskorijeniti nasilje iz našeg društva

Podgorica, (MINA) – Nasilje se mora iskorijeniti iz društva zbog građana Crne Gore, ali i zbog svih onih koji dolaze u zemlju, kazao je novoizabrani predsjednik države Jakov Milatović.

Milatović je na Tviteru /Twitter/ oštro osudio napad na dvoje maljoljetnih sportista iz Bosne i Hercegovine, koji su se nalazili na pripremama u Baru.

On je rekao da od nadležnih organa očekuje da u potpunosti ispitaju slučaj i adekvatno sankcionišu napadače.

“Nasilje moramo iskorijeniti iz našeg društva i zbog građana Crne Gore, ali i zbog svih onih koji dolaze u našu zemlju”, saopštio je Milatović.

