Milatović: Inauguracija predviđena u Skupštini

Podgorica, (MINA) – Inauguracija treba da bude primjer najviših demokratskih standarda i zato je predviđena u Skupštini Crne Gore, rekao je novoizabrani predsjednik države Jakov Milatović.

Milatović je kazao da je inauguracija svečani čin uvođenja u predsjedničku dužnost.

“Ona treba biti primjer najviših demokratskih standarda, i upravo je zato predviđena u Skupštini Crne Gore”, napisao je Milatović na Tviteru.

On je rekao da su mu građani dali povjerenje da uradi sve što je u njegovoj moći da Crna Gora postane istinski demokratsko društvo.

