Milatović: Evropski put državni prioritet

Podgorica, (MINA) – Evropski put Crne Gore je državni prioritet i zemlja ostaje čvrsto posvećena ostvarivanju tog cilja, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se sastao i sa predsjednicom Evropskog parlamenta (EP), Robertom Metsolom.

Iz kabineta predsjednika rekli su da je Milatović zahvalio na kontinuiranoj podršci koju EP pruža Crnoj Gori na njenom evropskom putu.

On je, kako se dodaje, naglasio da je članstvo u EU „prioritet svih prioriteta“ i da Crna Gora ostaje čvrsto posvećena ostvarivanju tog cilja.

„Sada je vrijeme da stavimo još veći fokus na sprovođenje reformi i ubrzanje našeg puta ka EU“, poručio je Milatović.

Navodi se da je Milatović izrazio očekivanje da će se proces zatvaranja poglavlja intenzivirati kako bi Crna Gora uspjela da ispuni sve preduslove za ostvarenje krajnjeg cilja, punopravnog članstva u EU do 2028. godine.

Metsola je, kako se dodaje, istakla da EP ostaje pouzdan partner u pružanju podrške reformama i jačanju evropske perspektive Crne Gore.

„Takođe je čestitala Milatoviću što će naredne godine biti domaćin Samita EU-Zapadni Balkan navodeći da je to potvrda evropske budućnosti za Crnu Goru, ali i cijeli region“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milatović pozvao Metsolu da posjeti Crnu Goru, ističući da bi takva posjeta dodatno osnažila odnose i podstakla dalju saradnju sa institucijama EU.

