Milatović: Dužni da afirmišemo ličnosti koje su živjele vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Sula Radov bio je ličnost od izuzetnog značaja za etiku, kulturu i tradiciju Crnogoraca, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i dodao da je dužnost svih da afirmišu ličnosti koji su vrijednosti živjele, a ne samo zagovarale.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, prisustvovao svečanom otkrivanju spomen- biste Suli Radovom u Podgorici, u organizaciji fondacije „Sula Radov“.

On je naveo da je Kostadin Radov Radulović, poznatiji kao Sula Radov, bio komanski, katunski i crnogorski kapetan, gvardijan, narodni sudija, mudrac „i ličnost od izuzetnog značaja za etiku, kulturu i tradiciju Crnogoraca“.

„Sula Radov bio je savremenik četvorice vladara iz dinastije Petrović-Njegoš: Petra I, Petra II, knjaza Danila i kralja Nikole – i to u vremenu kada se tradicionalno plemensko uređenje počelo pretakati u građanski poredak, običajno pravo u pisane zakone Crne Gore, a narodna tradicija u prve institucije moderne države“, rekao je Milatović.

On je kazao da u toj i takvoj Crnoj Gori, etika nije bila apstraktna ideja, već svakodnevna praksa opstanka.

“U zemlji dramatičnog reljefa i još dramatičnijeg istorijskog iskustva oblikovali su se moralni standardi u koje su utkani principi prirodnog prava: prava na riječ, na jednakost među ljudima i, iznad svega, pravo na slobodu, nezavisnost i samopoštovanje“, naveo je Milatović.

On je dodao da je Sula Radov, upravo u tom i takvom prelomnom istorijskom kontekstu, postao personifikacija kolektivne svijesti crnogorskog naroda.

„Kratkim i britkim, često i aforističkim izrekama, nije iskazivao samo sopstvenu mudrost i logiku – on je sublimirao duh starih Crnogoraca koji je i dalje referentan za naše društvo i naše savremeno iskustvo“, kazao je Milatović.

On je rekao da riječi Sula Radovog odjekuju svojom jasnoćom i snagom i danas.

„Čojek ne traži mnogo: koru ljeba da nije gladan, knjigu da nije slijep i slobodu da smije zborit“. Suline riječi nijesu služile da impresioniraju, već da usmjere, niti da uljepšaju stvarnost, već da je ogole do srži istine“, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, Sulina mudrost je bila mjera kojim se gradilo povjerenje crnogorske zajednice u ono što je ispravno, pravedno i dostojanstveno.

„I kako Sula kaže: „Novi vakat rađa novi nauk.“ U našem vaktu kada češće nego ikada ranije govorimo o krizi vrijednosti, imamo dužnost da afirmišemo ličnosti koji su vrijednosti živjele, a ne samo zagovarale“, naveo je Milatović.

On je dodao da je Sula Radov, Komanin i Katunjanin, bio jedan od njih.

„I dok god ga se sjećamo na pravi način – kroz poruku ko smo bili kad je bilo najteže i šta nas je tada držalo uspravnim, ni Crna Gora neće izgubiti svoj put“, rekao je Milatović.

On je zahvalio Fondaciji „Sula Radov“ na njihovoj predanoj i plemenitoj misiji očuvanja legata te izuzetne crnogorske ličnosti, kao i rukovodstvu Glavnog grada, što su prepoznali vrijednost inicijative i omogućili da se spomen-bista postavi na mjestu „odakle vidimo obronke Lovćena i Garča“.

„A Sulin pogled ostaje trajno usmjeren prema njegovim Komanima i Katunskoj nahiji – kao simbol Crne Gore i njenih neprolaznih vrijednosti“, dodao je Milatović.

