Milatović: Đurić velikan crnogorskog i evropskog slikarstva

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović otvorio je večeras izložbu umjetničkih radova Miodraga Đurića “Anđeli iz Crne Gore” u galeriji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) u Podgorici.

Milatović je kazao da mogućnost da kolekcija poput ove postane javno dostupna može izmijeniti kulturnu mapu ne samo Glavnog grada već i cijele države.

On je istakao da se u plejadi velikana koji su proslavili Crnu Goru kao zemlju slikara, Đurić izdvaja po tome što se njegova profesionalna afirmacija prvo desila u inostranstvu, a tek nakon toga i u Crnoj Gori.

“Već decenijama unazad njegovo djelo zastupljeno je u najvažnijoj literaturi o umjetnosti XX vijeka. To potvrđuje da se Dado ubraja u velikane, ne samo crnogorskog već i evropskog slikarstva“, naveo je Milatović.

Kako je rekao, činjenica da su Đurićevi radovi sporadično zastupljeni u zbirkama i izloženi u postavkama crnogorskih muzeja, te da u Crnoj Gori nije publikovana nijedna sveobuhvatna analiza njegovog djela, nameće teško pitanje da li je odnos Crne Gore prema njegovom djelu bio adekvatan.

„Ne pretendujući da dajem odgovor na ovo pitanje, za koje držim da nije važno samo za crnogorsku kulturu već i za cijelo naše društvo, pozivam da svi razmislimo o ovome“, rekao je Milatović.

On je istakao da je Đurić svojim impresivnim opusom dosegao najveće domete stvaralačkog izraza, a svojim imenom proslavio Crnu Goru širom svijeta.

„Vrijeme je da mu se odužimo za to kako dolikuje. Njegovo djelo i ime to zaslužuju“, rekao je Milatović.

On je čestitao svima koji su doprinijeli organizaciji izložbe i predstavljanju Đurićevog djela.

„Počastvovan sam što sam večeras ovdje sa vama, uz želju da crnogorske kulturne i obrazovne institucije u narednom periodu posvećenije nastave sa izučavanjem i promocijom djela Đurića, kao i podsticanjem umjetničkog stvaralaštva”, zaključio je Milatović.

