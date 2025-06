Milatović: Društvo koje počiva na obrazovanju temelj napretka države

Podgorica, (MINA) – Društvo koje počiva na obrazovanju, radu i znanju predstavlja temelj napretka Crne Gore, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

Milatović je u Vili Gorica upriličio prijem i nagradio najbolje učenike srednjih škola generacije 2024/2025.

On je istakao da ga raduje što se svečanost posvećena đacima generacije svih srednjih škola u Crnoj Gori organizuje već treću godinu zaredom.

„Vrijedan rad i postignuti rezultati naših đaka okupili su nas ovdje, nastavljajući tradiciju koju sam započeo u prvoj godini svog mandata, a koja ima za cilj institucionalno prepoznavanje najboljih“, rekao je Milatović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je dodao da mu je drago što nije sam u tom poduhvatu i zahvalio ICT Cortex-u, u kome od samog početka imaju partnera kada je u pitanju prepoznavanje najboljih.

Milatović je naveo da je uvjeren da će ustanovljena saradnja, na obostrano zadovoljstvo, biti nastavljena i u narednim godinama u tonu zdravog partnerstva poslovne zajednice i Predsjednika države.

„Drage učenice i učenici, vjerujem da znate da svaki korak i dostignuće koje ostvarite znači mnogo na polju vašeg ličnog razvoja kao budućih intelektualaca, ali i obezbjeđuje našem društvu prosperitet i svijetlu budućnost“, rekao je Milatović.

On je učenicima da ono što ih izdvaja i zbog čega su, već tako mladi, na ovom mjestu, nijesu samo odlične ocjene i primjerno vladanje.

„To je i činjenica da ste na vrijeme prepoznali da je svaki kontrolni, pismeni i domaći zadatak bio djelić slagalice kojoj ste prišli odgovorno i uz radne navike neophodne za uspjeh“, rekao je Milatović.

On je naglasio da je upravo sada njihovo vrijeme.

„Ali, ne samo sada. Već je svima jasno da ste, radom i trudom, predodredili svoj dalji put na kom tek treba da nižete uspjehe. Budite ponosni na ostvareno, skromni u pobjedama i neumorno težite ka novim visinama“, naveo je Milatović.

Kako je kazao, svijet, sa svim svojim izazovima i prilikama, je pred mladima.

„A ja sam siguran da ćete na najbolji način iskoristiti stečeno obrazovanje i u potpunosti se ostvariti u svojim izabranim profesijama“, naveo je Milatović.

On je sa učenicima podijelio i viziju crnogoroskog društva za koju se, kako je istakao, zalaže od početka svog manadata.

“To je društvo koje počiva na radu i na znanju. Ono u kom se broji koliko vrijediš i znaš, a ne koliko imaš i koga poznaješ. Ono u kom su diplome zarađene trudom, a ne kupljene i olako izdate na sumnjivim fakultetima“, rekao je Milatović.

Kako je istakao, vjeruje da uspješno društvo gradi zdrava i obrazovana mladost.

„A vi ste slika crnogorskog društva koju jasno vidim i koju želim da gledaju svi građani naše zemlje“, kazao je Milatović.

On je dodao da je zato pokrenuo niz aktivnosti, počev od nagrađivanja najboljih srednjoškolaca, dodjele stipendija najboljima koji planiraju školovanje na najprestižnijim svjetskim univerzitetima, preko savjeta omladinskih inicijativa i mnogih drugih koje imaju za cilj da se prepoznaju i nagrade rad i znanje.

„Dragi učenici i učenice, vama koji odlučite da obrazovanje nastavite u Crnoj Gori, želim da na najbolji način iskoristite mogućnosti koje naši univerziteti nude, ali i da budete proaktivni i kritički nastrojeni — da ukazujete na manjkavosti koje primijetite, jer se upravo na taj način osigurava kontinuiran napredak našeg obrazovanja i društva“, poručio je Milatović.

On je, onima koji planiraju da obrazovanje nastave u inostranstvu, kazao da želi da izvuku ono najbolje iz evropskih i svjetskih univerziteta i da budu svjesni da su tamo ujedno i ambasadori Crne Gore.

Prema riječima Milatovića, to nije samo velika privilegija, već i odgovornost.

„Vjerujem u vaš uspjeh i nadam se da ćete, kuda god vas životni putevi budu vodili, u srcu uvijek nositi Crnu Goru. Nećete mi zamjeriti što ću ovo naglas reći, ali uzdam se i u vaš povratak, u vaš ostanaj — jer samo okupljanjem najboljih, Crna Gora može na različitim poljima stati rame uz rame sa vodećim zemljama”, kazao je Milatović.

On je poručio da mladost i znanje grade ne samo dobre ljude, već i one koji čine dobro drugima.

“Ne samo dobre ljekare, već i bolji zdravstveni sistem, ne samo dobre inženjere, već i dobru instrastrukturu i ne samo dobre pravnike već i vladavinu prava i snažne institucije. To važi za svako polje društvenog djelovanja, želim da to imate na umu“, rekao je Milatović.

Izvršna direktorica klastera ICT Cortex, Maja Laušević Odalović, poručila je da za sve u ICT Cortex-u, ovo je više od dodjele priznanja – ovo je potvrda da Crna Gora ima mladost u koju vrijedi ulagati.

“Ponosni smo što, zajedno sa Kabinetom predsjednika Crne Gore i našim kompanijama članicama, možemo podržati najbolje srednjoškolce iz cijele zemlje. Naše članice su kroz ovu inicijativu pokazale da vjeruju u mlade, obrazovanje i budućnost Crne Gore“, rekla je Laušević Odalović.

Ona je istakla da vjerujemo da se upravo među tim učenicima nalaze budući inženjeri, inovatori, lideri i preduzetnici, dodajući da se nadaju da će mnogi od njih svoje profesionalne korake započeti upravo u jednoj od njihovih kompanija.

„ICT Cortex je tu da povezuje, podržava i gradi zajednicu u kojoj znanje i talenat ostaju i razvijaju se ovdje, u Crnoj Gori. Ovo je naša zajednička investicija u bolju budućnost“, kazala je Laušević Odalović.

Milatović je kao znak priznanja za ostvarene rezultate, najuspješnijim srednjoškolcima uručio tablet uređaje.

„Uređaji su donacija ICT Cortex klastera za informacione tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj Crne Gore, uz podršku kompanija: Čikom, Codelab, Data Design, POS4.me, Profit App, SKY SAT, Payten, Fleka i Telemont“, kaže se u saopštenju.

