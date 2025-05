Milatović: Dodatno osnažiti strateško partnerstvo Crne Gore i SAD

Podgorica, (MINA) – Partnerstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) potrebno je dodatno osnažiti u okviru NATO saveza, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović tokom razgovora sa američkim kongresmenima.

Milatović boravi u posjeti SAD, gdje se sastao sa šefom američke delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO- a Majkom Tarnerom i kongresmenima Lindom Sančez i Džoom Vilsonom.

Kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, Milatović je istakao važnost daljeg unapređenja odnosa između Crne Gore i SAD, posebno u oblastima odbrambene politike i ekonomske saradnje.

„U tom smislu, posebno je naglasio potrebu dodatnog osnaživanja partnerstva dvije zemlje u okviru NATO saveza i intenziviranja međudržavne saradnje kroz privlačenje američkih investicija u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su kongresmeni pozdravili buduće inicijative koje će učvrstiti strateško partnerstvo SAD i Crne Gore i iskazali punu spremnost da doprinesu ostvarivanju tog cilja.

„Saglasili su se sa Milatovićem da su pitanja bezbjednosne i ekonomske saradnje od ključnog značaja za dalji razvoj bilateralnih odnosa“, dodaje se u saopštenju.

Iz kabineta Milatovića su kazali da su sagovornici razmijenili mišljenja i o aktuelnim globalnim izazovima.

Milatović je ponovio da Crna Gora ostaje snažno opredijeljena razvoju prijateljskih i partnerskih odnosa sa SAD-om.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS