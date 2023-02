Milatović: Do sada smo sakupili 12 hiljada potpisa podrške

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) do sada je sakupio više od 12 hiljada potpisa podrške na nivou Crne Gore za novi predlog predsjedničke kandidature, rekao je potpredsjednik PES-a Jakov Milatović.

Milatović je, u emisiji “Načisto” na Televiziji Vijesti, rekao da je Glavni odbor jednoglasno donio odluku da podrži njegovu kandidaturu na predsjedničkim izborima.

“Nije tajna da smo razmatrali da podržimo kandidata koji je programski blizak PES-u. Više puta sam o (lideru Demokratske Crne Gore Aleksi) Bečiću govorio sa dozom visokog poštovanja. I o tome se raspravljalo, kao i o drugim potencijalnim kandidatima Evrope Sad”, rekao je Milatović.

On je rekao da su rađena istraživanja koja su pokazala da bi podržavaoci PES-a bili nedovoljno motivisani da izađu na izbore i daju podršku Bečiću, kao i da bi podržavaoci Bečića bili nedovoljno motivisani da podrže Pokret Evropa sad.

Milatović je naveo da su se za nastup sa sopstvenim kandidatom odlučili i zbog rezultata lokalnih izbora u Podgorici.

Upitan da li su u pokretu raspravljali o odgovornosti lidera PES-a Milojka Spajića za štetu koja je nanijeta partiji, on je odgovorio da su oni u toj situaciji pokazali novu dozu političke zrelosti i novu dimenziju političke kulture.

“Sjećate se da sam rekao da je situacija napravljena nego što suštinski jeste. Već sam rekao da ne možemo relativizovati neke stvari ali napominjem, mislim da je i Spajić bio u zabludi oko te teme”, kazao je Milatović.

Upitan šta to govori o njihovom pravnom timu, on je rekao da je greška napravljena, da su je priznali i da su se zbog nje izvinili crnogorskoj javnosti.

On je kazao da je PES do sada sakupio više od 12 hiljada potpisa na nivou Crne Gore za novi predlog predsjedničke kandidature.

Milatović je rekao da nema nijedno drugo državljanstvo osim crnogorsko, kao i da ga nije nikad imao.

“Ulazim u trku kao Jakov Milatovć, predstavnik PES-a. Mislim da je hipoteka koja je možda postojala neutralisana našim ponašanjem i izvinjenjem. Sva istraživanja koja smo radili su potpuno ravnopravno ocjenjivala Spajića i mene”, saopštio je Milatović.

On je rekao da je, nakon što je manjinska vlada formirana, bio njen kritiačar jer smatra da je to obmana građana ali da je zagovornik udruživanja određenih programski bliskih partija.

“Mislim da je (premijer Dritan) Abazović shvatio da je pogriješio. Pokazao sam ruku podrške i savezništva ka URA-i nakon lokalnih izbora u Podgorici, gdje i bez njih smo mogli da napravimo vlast. Mislim da je Abazović uradio dosta dobrih stvari i otvorio vrata za eventualno savezništvo”, rekao je Milatović.

On je rekao da su svi pokazali nedoraslost za istorijski trenutak u kojem se Crna Gora nalazi.

“Sasvim sigurno ono što želim je da svi spustimo lopte. Crna Gora ima puno više problema nego što ima u svim političkim partijama dovoljno odgovornih ljudi”, naveo je Milatović.

Upitan da li je tačno da su sa URA-om i Demokratama razgovarali o zajedničkom predsjedničkom kandidatu, on je rekao da se energija mora više trošiti na savezništvo nego na “vrlo male razmirice i razlike i uski partijski interes”.

“Kvalitet može da dođe kroz određena udruživanja. Da li predizborna, postizborna – mislim da je manje važno. Mnogo više je važno da spustimo loptu i sami sebe pogledamo u ogledamo. Bez savezništava i strateških partnerstava se ne može ići”, smatra Milatović.

Upitan da li postoji mogućnost da na izborima 19. marta učestvuje samo jedan kandidat političkog centra, on je rekao da, ukoliko je Podgorica najveći dio Crne Gore, on je uzeo 22 odsto glasova.

“Demokrate su sa Demosom i Ujedinjenom Crnom Gorom uzele 11 procenata. Prirodno je da Demokrate podrže mene kao predsjedničkog kandidata. To je moj lični stav”, rekao je Milatović.

On je kazao da trenutna Vlada nije dobra refleksija političkih snaga i da to treba što prije promijeiti.

Kako je ocijenio, na narednim parlamentarnim izborima, “politički slične stranke” treba da uđu udružene.

