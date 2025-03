Milatović: Dijelimo tugu s prijateljima u Sjevernoj Makedoniji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović uputio je saučešće predsjednici Sjeverne Makedonije Gordani Siljanovski Davkovoj, građanima te zemlje i porodicama stradalih u požaru u Kočanima.

Milatović je, na mreži X, naveo da je s nevjericom primio vijest o tragičnom događaju u gradu Kočani, gdje je u požaru u diskoteci poginula 51 osoba, a više od 100 povrijeđeno.

“Nijemi zbog ove tragedije, duboko saosjećamo i dijelimo tugu sa svojim prijateljima u Sjevernoj Makedoniji”, napisao je Milatović.

