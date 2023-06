Milatović da spriječi zloupotrebu bezbjednosnih institucija

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Socijaldemokratske partije (SDP) Bojan Zeković pozvao je predsjednik Jakova Milatovića da, kao predsjednik Vijeća za odbranu i bezbjednost, spriječi zloupotrebu bezbjednosnih institucija u izbornom procesu koje sprovodi premijer Dritan Abazović.

Na inicijativu Abazovića danas je odžana sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj se razgovaralo o navodnim vezama lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića sa južnokorejskim državljaninom Do Kvonom.

“Pozivam Milatovića da, kao predsjednik Vijeća za odbranu i bezbjednost, spriječi zloupotrebu bezbjednosnih institucija u izbornom procesu koje sprovodi Abazović, ukoliko i sam ne učestvuje u zloupotrebi institucija u kampanji protiv Spajića”, napisao je Zeković na Tviteru /Twitter/.

On je rekao da Specijalno tužilaštvo treba da sasluša Spajića, Abazovića i Milana Kneževića, i da utvrdi istinu.

“Trač politikom, umjesto institucionalnim odgovorom, ne može se u Evropsku uniju. Nikad, a ne sad. Kriminalom i međusobnim pljuvanjem se može samo u Zatvoreni Balkan”, poručio je Zeković.

