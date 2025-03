Milatović: Crnogorski Rotarijanci moćan spoj humanosti i liderstva

Podgorica, (MINA) – Crnogorski Rotarijanci pokazuju koliko je moćan spoj humanosti, liderstva i predanosti zajednici, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, prisustvovao svečanosti povodom obilježavanja 120 godina djelovanja organizacije Rotari International.

On je istakao da taj jubilej svjedoči o dugogodišnjoj posvećenosti, predanom radu i neprekidnom trudu svih koji, kroz godine, čine Rotari pokret snažnim i uticajnim.

„Rotari klub nije samo organizacija – on je zajednica ljudi okupljenih oko plemenitih vrijednosti humanosti i prijateljstva, a više od svega, služenju drugima, u skladu sa vašom osnovnom idejom – serving above self“, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, od samog osnovanja, Rotari klub je sinonim za nesebičnu pomoć, podršku onima kojima je potrebna i inicijative koje mijenjaju društvo nabolje.

Milatović je kazao da kroz mnogobrojne projekte, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou, Rotari klubovi pomažu zajednicama da rastu, razvijaju se i postanu otporne na izazove vremena.

„Snaga vašeg doprinosa leži u činjenici da dolazite iz različitih sfera društva i da ste otvoreni za ljude svih političkih, vjerskih i rasnih pripadnosti, pružajući im mogućnosti za lični i profesionalni razvoj i podršku zajednici“, dodao je Milatović.

On je rekao da Rotarijanci, tako ujedinjeni i okupljeni oko ideje stvaranja zajednice visokih etičkih standarda, čine društvo boljim.

„Zato mi je posebno zadovoljstvo što Rotari klub Podgorica, kao prvi Rotari klub u Crnoj Gori, još od davne 1998. godine čini naš grad i društvo boljim“, kazao je Milatović.

On je naglasio da udruženi sa klubovima širom Crne Gore, kroz projekte iz oblasti obrazovanja, zdravstva, podrške mladima i ranjivim grupama, crnogorski Rotarijanci pokazuju koliko je moćan spoj humanosti, liderstva i predanosti zajednici.

„Vaš rad ne samo da daje konkretne rezultate, već i inspiriše nove generacije da se uključe i nastave ovu plemenitu misiju“, kazao je Milatović.

On je rekao da se danas, dok se proslavlja značajna godišnjica, ne slave samo dosadašnji uspjesi, već i obavezivanje na buduća dostignuća u duhu rotarijanskih principa, njegujući vrijednosti etike, odgovornosti i solidarnosti.

Milatović je zahvalio Rotarijancima što dokazuju da su volonterski rad, aktivizam, borba za mir i blagostanje temelji svakog naprednog i demokratskog društva.

„I baš kao što to oslikava simbol vaše organizacije – točak sa zupčanicima – želim da nastavite doprinostiti kretanju i napretku, neumorno spajajući ljude i ideje u viziju boljeg društva i svijeta. Hvala i čestitam vam 120 godina uspješnog rada“, zaključio je Milatović.

