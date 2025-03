Milatović: Crna Gora za pravedan i trajan mir u Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora podržava pravedan i trajan mir u Ukrajini, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

On je u objavi na društvenoj mreži X naveo da Crna Gora stoji uz ukrajinski narod u njihovoj težnji za mirom.

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, rekao je u petak veče da je toj državi potreban pravedan i trajan mir.

On je to kazao nakon što je prekinut njegov sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući, a najavljena konferencija za novinare dvojice predsjednika otkazana.

Zelenski je pozvao Trampa da bude oprezan sa Rusijom, a američki predsjednik ga je optužio za nepoštovanje.

Podršku Ukrajini, povodom neuspješnog razgovora u Bijeloj kući, pružilo je više evropskih lidera, uključujući španskog premijera Pedra Sančeza, francuskog predsjednika Emanuela Makrona, predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen.

