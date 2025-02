Milatović: Crna Gora posvećena jačanju demokratskih institucija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU), ostaje posvećena jačanju demokratskih institucija, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u razgovoru sa novoimenovanim šefom Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Janom Haukasom.

Milatović je na mreži X objavio da je na sastanku sa Haukasom naglasio da Crna Gora snažno podržava rad OEBS-a.

On je naveo da je ukazao na značaj bliske saradnje sa strukturama OEBS-a, posebno u oblastima izborne i reforme bezbjednosnog sektora, jačanja pravosuđa, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, profesionalnih medija i zaštite životne sredine.

„Imajući u vidu prethodno iskustvo novog šefa Misije Haukasa, kao dobrog poznavaoca Crne Gore i regiona, uvjeren sam da će svojim angažovanjem na kvalitetan način doprinijeti preostalim reformskim procesima u našoj zemlji“, kazao je Milatović.

