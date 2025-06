Milatović: Crna Gora posvećena evropskom putu i dobrosusjedskoj saradnji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena svom evropskom putu i dobrosusjedskoj saradnji, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, učestvuje na Samitu šefova država i vlada u okviru Samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), koji se održava u Tirani.

On je govorio na plenarnoj sjednici samita na temu „Podsticanje stabilnosti i prosperiteta kroz regionalnu saradnju i evropske integracije“.

“Današnja tema na mnogo načina sažima suštinu perspektive Crne Gore o neraskidivoj povezanosti između regionalne saradnje i integracije u Evropsku uniju (EU), kao i ključnoj ulozi koju imaju u transformaciji našeg regiona“, naveo je Milatović.

Kako je dodao, u savremenim uslovima nestabilnosti na geopolitičkoj sceni, takav dvostrani pristup omogućava da se region čvrsto integriše u evropsku zajednicu vrijednosti, i time da istinski doprinos jačanju uloge i konkurentnosti same Evrope.

On je kazao da ambicija zemalja regiona da u narednim godinama pristupe EU zahtijeva nepokolebljivu regionalnu posvećenost sprovođenju neophodnih reformi.

Milatović je ocijenio da vladavina prava, borba protiv korupcije, unapređenje ljudskih prava i jačanje demokratskih institucija ostaju osnova izgradnje otpornijih demokratija i prosperitetnih društava.

„Isto tako, zajednički infrastrukturni i projekti koji nas povezuju imaće odlučujući i višedimenzionalni uticaj, podstičući time rastuću ekonomsku aktivnost i čineći našu infrastrukturu ključnim elementom ekonomske i ukupne bezbjednosti“, dodao je Milatović.

On je rekao da je zato „ovo trenutak da osnažimo političke i ekonomske institucije koje predstavljaju sve građane, i kroz blisku saradnju pretvorimo naš region u prostor blagostanja i prilika za sve naše građane”.

U saopštenju se navodi da Samit SEECP predstavlja najviši politički format regionalne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope, koji okuplja 13 zemalja, sa ciljem promovisanja i jačanja dobrosusjedskih odnosa, dijaloga, političke, bezbjednosne i ekonomske saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS