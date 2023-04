Milatović: U narednih pet godina uvešćemo Crnu Goru u EU

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani crnogorski predsjednik Jakov Milatović poručio je da će za vrijeme njegovog mandata, u narednih pet godina, Crna Gora postati članica Evropske unije (EU).

On je, na konferenciji za novinare, kazao da će biti predsjednik svih građana Crne Gore.

Milatović je rekao da su večeras svi zajedno rekli da Crna Gora ide naprijed, ka bogatstvu, jednakosti, evropskoj i zemlji pravde, povjerenja i zajedništva.

„Zato želim da kažem, kao predsjednik Crne Gore, zajedno sa svima koji večeras ovdje stoje, da ćemo u narednih pet godina uvesti Crnu Goru u EU“, istakao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je večeras napravila odlučan korak naprijed ka evropskoj, ljepšoj i pravednijoj državi i „rekla presudno zbogom prevaziđenom režimu Mila Đukanovića“.

Ovo je, kako je naglasio, velika, istorijska pobjeda.

Milatović je kazao da su večeras, zajedno sa svim građanima i građankama Crne Gore, rekli presudno zbogom kriminalu, korupciji i povezivanju kriminala i korupcije sa politikom u Crnoj Gori.

„Rekli smo veliko dobro veče i dobar dan bogatijoj, zajedničkoj, uspješnoj i evropskoj Crnoj Gori“, istakao je Milatović.

On je zahvalio svim građanima koji su danas izašli na izbore, glasali, i na taj način dodatno dali legitimitet demokratskom procesu.

„Večeras ostavljamo prošlost u prošlosti, snažno zakoračujemo u budućnost, ovo je istorijski dan za sve nas“, naveo je Milatović.

On je pozvao građane da dostojanstveno slave.

„Želim da poručim da mi je srce veliko zbog ovolikog povjerenja koje sam dobio od građana i građanki Crne Gore, i obećavam ono što Crna Gora do sada nikada nije imala, da ću istinski biti predsjednik svih građana“, naglasio je Milatović.

On je rekao “da nas nikada više neće dijeliti, siromašiti i zarobljavati državu kriminalom i korupcijom“.

„Takođe, nikada više iz Crne Gore neće ići trzavice prema bilo kojoj zemlji Zapadnog Balkana i našim susjedima i komšijama“, dodao je Milatović.

Crna Gora, kako je kazao, želi najbolje moguće odnose sa svim zemljama Zapadnog Balkana.

„Mi želimo zajedništvo, slogu i napredak u evropskom Zapadnom Balkanu. Poručujemo svi zajedno da želimo da se bavimo temama od životnog značaja, vladavinom prava, ekonomijom, evropskim integracijama“, naveo je Milatović.

To su, kako je kazao, tri ključna prioriteta,

„Rekli smo veliko zbogom jednom pogubnom režimu i posljednjem diktatoru u Evropi“, rekao je Milatović.

On je zahvalio političkim partijama, građanskim aktivistima, slobodnim medijima, “ljudima velikog srca koji su u prethodnih 30 godina nosili baklju slobode, koja je zasijala snažno 30. avgusta 2020. godine, a još snažnije danas”.

„Hvala slobodna, pravednija, bogatija, ravnopravnija Crna Goro u kojoj će svi građani odsad imati iste šanse za uspjeh u životu, i gdje će za uspjeh jedino biti potrebno ono koliko neko zna i umije. To je Crna Gora svih nas za koju smo se večeras izborili“, naveo je Milatović.

