Milatović: Crna Gora može i treba da bude članica EU 2028.

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može i treba da bude nova članica Evropske unije (EU) 2028. godine, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović na Bečkoj diplomatskoj akademiji.

On je istakao da bi pristupanje Crne Gore EU bila jasna poruka ostalim zemljama aspirantima da se reforme isplate, ali i važan korak u jačanju bezbjednosti Zapadnog Balkana i cijele Unije.

Milatović je ocijenio da Crna Gora može i treba da bude nova članica EU 2028. godine.

Prema njegovim riječima, tome u prilog idu činjenice da je Crna Gora ekonomski najnaprednija u odnosu na ostale zemlje kandidate.

“Koristimo EUR preko dvije decenije, imamo u potpunosti usklađenu vanjsku i bezbjednosnu politiku sa EU, zemlja smo koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja sa EU i zemlja koja nema važnih neriješenih pitanja sa susjedima i promoviše dobrosusjedske odnose”, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

On je kazao da je sagovornike upoznao sa političkim promjenama koje su se desile u Crnoj Gori i ocijenio da se prije nepune četiri godine desila prva demokratska tranzicija vlasti u istoriji zemlje.

“Nakon iskazane demokratske zrelosti na izborima, napravili smo značajan iskorak u jačanju vladavine prava, imenovanjem profesionalaca u pravosuđu širokim političkim konsenzusom u parlamentu”, rekao je Milatović.

On je istakao da je zadržan prozapadni kurs zemlje koji počiva na tri stuba: punopravno članstvo u EU, jačanje kredibilnosti kao članice NATO-a i njegovanje dobrosusjedskih odnosa.

Milatović je kazao da u Crnoj Gori postoji jaka politička volja da se decenijski proces pregovora sa EU privede kraju.

“S druge strane, tokom moje intenzivne diplomatske aktivnosti u poslednjih osam mjeseci, razumio sam da postoji jednako jaka volja i u Briselu”, dodao je Milatović.

On je ukazao da je Crna Gora kandidat za nestalnu članicu Savjeta bjezbjednosti Ujedinjenih nacija 2026. godine, navodeći da bi to predstavljalo krunu diplomatskih aktivnosti i obilježilo dvije decenije državne nezavisnosti.

