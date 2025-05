Milatović: Crna Gora mora strateški graditi međunarodni identitet

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, u svjetlu globalnih preokreta, mora strateški graditi svoj međunarodni identitet i snažno promovisati evropsku i regionalnu integraciju, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

On je to kazao na Sant Galen Simpozijumu u Švajcarskoj, govoreći o izazovima i prilikama koje za Zapadni Balkan i Crnu Goru donosi savremena preraspodjela globalne moći.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je rekao da promjene globalne moći oblikuju novu ulogu Crne Gore i Zapadnog Balkana.

„U svjetlu globalnih preokreta, Crna Gora mora strateški graditi svoj međunarodni identitet i snažno promovisati evropsku i regionalnu integraciju”, rekao je Milatović.

On je kazao da vjeruje da je došlo vrijeme da balkanska politika postane dosadna.

“Što znači stabilna, predvidiva i konstruktivna“, dodao je Milatović.

On je naveo da se današnji svijet ubrzano transformiše ka multipolarnom poretku, uz uspon Kine, ponovno pozicioniranje Rusije i sve izraženije razlike unutar tradicionalnog Zapada.

Milatović je naglasio da region Zapadnog Balkana, zbog geopolitičkog položaja i istorijskih veza, ostaje prostor strateškog takmičenja velikih sila.

On je ukazao na ekonomsko prisustvo Kine kroz infrastrukturne projekte i na uticaj Rusije, dok je rat u Ukrajini, kako je rekao, podstakao Evropsku uniju (EU) da politiku proširenja prepozna i kao pitanje evropske bezbjednosti.

Milatović je poručio da Crna Gora, kao najnapredniji kandidat za članstvo u EU, ima cilj da postane 28. članica Unije do 2028. godine.

To bi, kako je naglasio, predstavljalo snažan podsticaj za cijeli region.

Milatović je upozorio i na rastuće razlike unutar Zapada, posebno u pristupu slobodnoj trgovini i načinu na koji se može doći do okončanja rata u Ukrajini.

Prema njegovim riječima, gradi se nova bezbjednosna arhitektura Evrope, koja zahtijeva veću stratešku samostalnost.

Govoreći o globalnim trendovima, Milatović je istakao sve veću ulogu novih regionalnih sila poput Indije, Brazila i Turske, kao i organizacija poput BRIKS-a, u oblikovanju međunarodnih odnosa.

Milatović se, kako je saopšteno, osvrnuo i na faktore koji će, po svemu sudeći, uticati na globalne odnose u narednim godinama.

“Od uspjeha pregovora o miru u Ukrajini, preko odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, trajanja politike izolacionizma SAD-a, pa do jačanja političke desnice u Evropi i novih bezbjednosnih izazova na Bliskom istoku”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS