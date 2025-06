Milatović: Crna Gora mora graditi budućnost na održivom razvoju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora želi da ulaže više napora u održivi razvoj, kroz jačanje institucija, prilagođavanje stvarnim potrebama građana i saradnju sa međunarodnim partnerima, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, organizovao radni doručak povodom predstojećeg učešća na međunarodnoj konferenciji Ujedinjenih nacija (UN) „Finansiranje za razvoj“ u Sevilji, koju organizuju premijer Španije Pedro Sančez i generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš.

Navodi se da je doručak bio prilika za otvoren dijalog između Milatovića, predstavnika relevantnih institucija i međunarodnih partnera o dosadašnjim rezultatima Crne Gore u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, kao i o narednim koracima za ubrzanje realizacije Agende 2030.

Milatović je istakao da tema konferencije, u svjetlu brojnih globalnih izazova, zahtijeva sveobuhvatan i usklađen pristup, kako na nacionalnom, tako i međunarodnom nivou.

“Crna Gora želi da ulaže više napora u održivi razvoj – kroz jačanje institucija, prilagođavanje stvarnim potrebama građana i saradnju sa međunarodnim partnerima, kako bi se zajednički gradila bolja i održivija budućnost”, poručio je Milatović.

On je ocijenio da konferencija u Sevilji dolazi u pravom trenutku, jer vraća fokus na održivi razvoj – temu kojoj Crna Gora mora posvetiti još veću pažnju u periodu koji slijedi.

“Sagovornici su istakli da je učešće Milatovića na predstojećoj konferenciji važna šansa da Crna Gora pokaže da je pouzdan i ozbiljan partner, ali i da predstavi izazove i potrebe koje ima kao mala ekonomija sa velikim potencijalima za razvoj”, kaže se u saopštenju.

