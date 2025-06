Milatović: Crna Gora mora brže da napreduje na EU putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora brže da napreduje na evropskom putu, ako želi da do kraja 2026. godine zaokruži pregovarački proces i uđe u završnu fazu pristupanja, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je to kazao na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednikom Poljske Andžejom Dudom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Milatović je rekao da ga raduje što će tokom završnice poljskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije (EU), Crna Gora na Međuvladinoj konferenciji ove sedmice zatvoriti poglavlje 5 – Javne nabavke.

„To je važan signal i podsticaj, ali moram jasno i odgovorno reći da to nije dovoljno. Ako želimo da do kraja 2026. godine zaokružimo pregovarački proces i uđemo u završnu fazu pristupanja, Crna Gora mora da napreduje brže na svom EU putu“, istakao je Milatović.

Predanost tom cilju, prema njegovim riječima, mora biti svakodnevna, opipljiva i mjerljiva.

„Ja kao predsjednik uzimam svoj dio odgovornosti i nastavljam da radim ono što je u mojoj moći – da obezbijedim podršku i ojačam povjerenje između Crne Gore i naših partnera“, naveo je Milatović.

Milatović je istakao da Poljska i Crna Gora njeguju dugogodišnje dobre odnose, zasnovane na povjerenju, otvorenom dijalogu i zajedničkim vrijednostima.

On je naveo da je Poljskoj posebno zahvalan na čvrstoj i dosljednoj posdršci na putu ka članstvu Crne Gore u EU.

“U vremenu globalne nesigurnosti i ozbiljnih bezbjednosnih izazova, politika proširenja Unije mora ostati vjerodostojna i djelotvorna”, kazao je Milatović, dodajući da je Poljska jedna od država koje to jasno demonstriraju i riječju i djelom.

Milatović je rekao i da Crna Gora i Poljska, kao saveznice u okviru NATO-a, dijele snažnu posvećenost kolektivnoj bezbjednosti i očuvanju zajedničkih demokratskih vrijednosti.

On je ukazao na značajnu ulogu Poljske u očuvanju evropske bezbjednosne arhitekture, navodeći da je Poljska postala jedna od ključnih država kada je u pitanju bezbjednost Evrope.

Prema riječima Milatovića, bilateralni odnosi Poljske i Crne Gore odlični su u političkom smislu, ali ih treba ojačati kroz još veću ekonomsku saradnju.

“Poljska za Crnu Goru je više od partnera i saveznika, Poljska je prijatelj”, poručio je Milatović, dodajući da je danas još jednom potvrđeno to prijateljstvo i zajednička volja i spremnost da se ono dodatno osnaži.

Duda je istakao da Poljska podržava put Crne Gore u EU i da vjeruje da je realno punopravno članstvo države u Uniji do 2028. godine.

On je ukazao na značaj crnogorskog članstva u NATO-u za evropske integracije, navodeći da se Crna Gora smatra bezbjednom.

Duda se osvrnuo na samt NATO-a koji će biti održan ove sedmice u Hagu, navodeći da će jedna od glavnih tema biti povećanje izdvajanja za odbranu.

„Drago me je da imamo konsenzus oko izdvajanja za odbranu i podizanja na pet odsto BDP-a“, rekao je Duda, podsjećajući da se on lično za to zagovarao i ranije.

On je ukazao i na značaj prisustva crnogorskih vojnika u NATO kontigentima u Letoniji i Bugarskoj, navodeći da je Milatoviću tokom sastanka zahvalio na ulozi koju Crna Gora ima u stvaranju bezbjednosti na Istočnom krilu.

Duda je rekao da se nada da će Samit NATO-a u Hagu biti miran, a ne buran.

„Nadamo se da to neće biti buran samit i da ćemo imati jedinstvo u NATO-u. Svima nam je stalo do toga i mislim da bi trebalo da radimo sve da približavamo naše veze“, kazao je Duda.

Na pitanje novinara o eskalaciji konflikta na Bliskom istoku i napada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na Iran, Duda je rekao da zabrinjava eskalacija ratne situacije na Bliskom istoku, podsjećajući da je ta regija već decenijama zapaljiva.

Prema njegovim riječima, ukoliko su se SAD uključile i intervenisale na taj način, to znači da je bilo jasno da Iran stvarno želi nuklearno oružje.

„To bi bilo opasno za cijeli svijet“, kazao je Duda, dodajući da se nada da će nakon američkih napada strane da sjednu i pregovaraju kako bi se smirili i završili konflikt u tom regionu.

Milatović je kazao da je Crna Gora zabrinuta kada je u pitanju eksalaciju sukoba na Bliskom istoku, dodajući da se nada da će uključivanje SAD da dovede do deeskalacije.

„Sada bi najbolje bilo sjesti i razgovarati kako bi se došlo do rješenja“, rekao je Milatović.

On je istakao da Crna Gora ima spoljnu politiku koja je usklađena sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU.

„To je tako već više od deceniju i mi ćemo nastaviti sa svojim usklađivanjem sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU“, naveo je Milatović.

Kako je dodao, Crna Gora to radi i prije nego što je postala punopravna članica Unije, čime dodatno pokazuje posvećenost zajedničkim stavovima.

Na pitanje novinara šta očekuje da nadležni urade nakon što je stiglo mišljenje Venecijanske komisije (VK) o penzionisanju sudija Ustavnog suda i nakon što vladajuće partije nijesu preduzele konkretne korake, Milatović je rekao da je neophodna kredibilnost u implementaciji mišljenja.

On je podsjetio da je ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler, zajedno sa predstavniima pozicije i opozicije, uputio pitanje VK u vezi sa penzionisanjem sudija i da je stiglo mišljenje koje je vrlo jasno u stavu da je prekršena Ustvaom predviđena procedura.

„Mislim da je važno pokazati kredibilnost u kontekstu implementacije mišljenja Venecijanske komisije. Ukoliko je to neko uradio samo da bi vratio Demokratsku partiju socijalista u skupštinske klupe, a ne imajući u vidu poštovanje vladavine prava, onda to nije dobra poruka“, rekao je Milatović.

On je ponovio poziv na poštovanje vladavine prava u kontekstu implementacije mišljenja VK.

