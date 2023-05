Milatović: Crna Gora kredibilan član NATO-a i saveznik od povjerenja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je kredibilan član NATO-a i saveznik od povjerenja, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, navodeći da je to politika koju će promovisati.

Milatović je, nakon posjete sjedištu NATO-a gdje je razgovarao sa zamjenikom generalnog sekretara Alijanse Mirčeom Džoanom, kazao da je ovo njegova prva zvanična posjeta nakon inauguracije na mjesto predsjednika Crne Gore 20. maja.

“Kada sam došao u Brisel bilo je potpuno očekivano da posjetim i sjedište Alijanse, da bih poslao poruku da je Crna Gora bila, jeste i biće kredibilan član NATO-a i saveznik od povjerenja”, rekao je Milatović, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

To je, kako je dodao, politika koju će promovisati kao novi predsjednik Crne Gore.

„Takođe sam htio da prenesem poruku koja se odnosi na naša vojna izdavanja koja su dio budžeta za ovu godinu, prvi put ćemo premašiti procenat od dva odsto BDP-a koji se izdvaja u tu svrhu, što je takođe važna poruka“, kazao je Milatović.

On je rekao da se treća poruka koju želi da prenese saveznicima u Alijansi odnosi na spoljnu politiku i pristupanje Evropskoj uniji (EU) – da je cilj da za vrijeme njegovog predsjedavanja Crna Gora uđe u EU i da se jačaju dobrosusjedski odnosi sa svim zemljama Zapadnog Balkana.

„Veoma nam je žao zbog slika koje dolaze sa Kosova i već sam razgovarao o tome sa predsjednikom Srbije i predsjednicom Kosova, pokušavajući da pošaljem poruku mira iz Crne Gore i podstaknem dijalog kao jedino rješenje za slike koje svi vidimo, a koje dolaze sa sjevera Kosova“, naveo je Milatović.

